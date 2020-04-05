2020-04-05T09:25:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Таиланде, последние новости на 5 апреля 2020 года: еще одна смерть и россияне в храме

Рассказываем последние новости про коронавирус в Таиланде на 5 апреля 2020 года: что изменилось и как защищается страна
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Большая часть заболевших - в БангкокеБольшая часть заболевших - в БангкокеФото: Алексей МАТВЕЕВ
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Неутешительные последние новости про коронавирус в Тайланде на 5 апреля 2020 года продолжают поступать со всех фронтов. Страна, которая долго держалась и не фиксировала случаев заболевания коронавирусом, все же пала. И закрылась для туристов. Но инфекция уже проникла в этот рай на Земле.

На 5 апреля 2020 года в Таиланде зафиксировано 2067 заболевших коронавирусом. 20 человек скончались, зато успешно победили болезнь 612 человек.

Как сообщают власти, в Тайланде за субботу прибавился еще один умерший от коронавируса, а заразились за этот день 89 человек. Умерший - это 72-летний таец с хроническими заболеваниями, сообщают представители правительственной ситуационной администрации.

31 случай заболевания коронавирусом в Тайланде согласно последним новостям зафиксирован в Бангкоке, 13 - в Нонтхабури, по пять в Чонбури и Патхум Тхани, по четыре в Самут-Пракан и Наратхиват, по три в Сонгкхла, по два в Яла и Суфан-Бури и один каждый в Сурат Тани, Прачуап Кхири Хан, Самут Сакхон, Транг, Так, Аюттхая и Лампанг.

На данный момент больше всего заболевших коронавирусом в Тайланде находятся в Бангкоке - 980 человек из чуть более чем 2000.

Управление гражданской авиацией Таиланда выпустило приказ, запрещающий регулярным коммерческими самолетам прибывать и вылетать из аэропортов страны с 00:01 4 апреля по 23.59 6 апреля. Запрет не касается государственных и военных самолетов, а также судов, запрашивающих аварийную посадку и выполняющих рейсы в интересах медицины. При этом те самолеты, которые уже вылетели, в стране решили принять, но посадить на 14 дневный карантин.

4 апреля в Таиланде возникли беспорядки в аэропорту Суварнабхуми. 152 из 158 человек из Японии, Катара и Сингапура, которые прилетели сюда, отказались отправляться в подготовленное помещение для отбывания там карантина. Они просто уехали домой. Из-за этого было созвано чрезвычайное совещание. Всех вернувшихся на родину тайцев призвали проходить карантин. Доктора попросили тех, кто еще только возвращается, учесть, что все должны отбыть карантин, желательно - в специальных помещениях, без контакта с родными и близкими людьми.

Сейчас запрещены все перелеты - до 15 апреля. Правительство издало указ, который обязывает всех путешественников отбыть 14 дней карантина.

Правительство Таиланда пытается помочь троим русским туристам, которые укрылись в местном храме после того, как их рейс отменили. В храме оказались двое мужчин и женщина, сейчас департамент туризма Таиланда связывается с российским посольством, чтобы там смогли помочь землякам. Россияне должны были вернуться в Россию 25 марта, после отмены рейса они остались без денег, решили дойти до аэропорта пешком и по пути укрылись в храме, чтобы отдохнуть. Они спали на бетонной платформе, там же готовили пожертвованную местными жителями лапшу быстрого приготовления. Им также выдавали противомоскитные сетки, сообщают местные СМИ. Сейчас туристов проверили и переместили в другое жилье. Власти рассказали, что из-за отмены рейсов без помощи остались ряд туристов, у которых не осталось денег на отели и не было возможности перебронировать билеты на другие рейсы. Таких туристов предложили разместить в неработающих сейчас школах.

В Таиланде приняты меры поддержки бизнеса в период борьбы с коронавирусом:

- отсрочка налога на прибыль до 31 августа 2020 года,

- подать заявку на льготы по освобождению от налога на прибыль можно до 31 июля 2020 года,

- онлайн сервис подачи документов от управления инвестиций Таиланда,

ИСТОЧНИК KP.RU

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