2020-04-05T09:25:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Швеции, последние новости на 5 апреля 2020 года: правительство хочет принимать решения о борьбе без парламента

Стали известны последние новости на 5 апреля 2020 года про коронавирус в Швеции и интересные принципы государства в борьбе с этой угрозой
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сейчас в Швеции не особенно изменили образ жизниСейчас в Швеции не особенно изменили образ жизниФото: Тимур ХАНОВ
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Последние новости коронавируса в Швеции не самые обнадеживающие. В стране заболели уже более 6000 человек. При этом государство не закрыло границы, и очень слабо ограничило самих жителей страны. Изначальная идея была в том, чтобы возложить ответственность на каждого. Но это, очевидно, не сработало.

На 5 апреля в Швеции зафиксировано более 6000 заболевших коронавирусом.

В субботу количество смертей от коронавируса в Швеции достигло 373. Это на 12% больше, чем в пятницу. Сейчас на миллион жителей приходится 36 смертей, и этот показатель хуже, чем в Дании и Норвегии, где действуют более жесткие меры.

Главный эпидемиолог Швеции Андрес Тегнелл объяснил, что главная цель - сгладить кривую заболевших, чтобы избежать наплыва в больницы. И сейчас этот вопрос решается, хотя кривая становится немного круче.

Сейчас Швеция, несмотря на свое нежелание объявлять какие-то жесткие меры и вредить экономике, уже сделала несколько шагов в сторону ужесточения. В стране запретили мероприятия, на которые собираются более 50 человек, а в ресторанах посетителей теперь могут обслуживать только за столиками, находиться за баром нельзя.

Запрещено посещать дома престарелых. Людям старше 70 лет рекомендуют избегать контактов с другими людьми. Вузам же рекомендовали перейти на дистанционное обучение. Также людей просили уйти на удаленную работу и самостоятельно изолироватсья при первых симптомах коронавируса. В дальнейшем могут быть приняты и более строгие меры. В соседних странах уже действуют жетские ограничения и штрафы, в Швеции же пока надеются больше на ответственность отдельных личностей.

- Мы никогда не сможем все узаконить, мы никогда не сможем запретить все вредные действия, - отметил премьер министр Стефан Лофен.

При этом шведское правительство сейчас желает самостоятельно и быстро принимать решения о борьбе с коронавирусом, без одобрения парлрамент, сообщает шведская газета Expressen. Такие полномочия будут временными и это беспрецедентный шаг со времен Второй Мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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