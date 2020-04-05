2020-04-05T07:27:51+03:00
Общество

Последние новости на утро 5 апреля 2020: Под Рязанью мужчина застрелил пятерых соседей из-за шума, а число пострадавших при взрыве в доме в Орехово-Зуеве достигло трех

Мы собрали последние самые важные новости в России и в мире на утро 5 апреля 2020 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Под Рязанью мужчина расстрелял в подъезде соседейПод Рязанью мужчина расстрелял в подъезде соседейФото: Кадр видео
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Сразу два серьезны происшествия произошли в России за последние 24 часа. Днем в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв в многоэтажном доме. По основной версии прчииной стала неисправность газового оборудования. Почти целый этажный секционный блок дома "сложился", похоронив под собой жителей. Число погибших достигло трех. Еще до приезда спасателей очевидцы стали самостоятельно вызволять пострадавших из под завалов.

Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось до шести, один погиб.

Вечером произошло ЧП, но уже в Рязанской области. В поселке Елатьма мужчина расстрелял своих соседей. Погибли четверо мужчин и одна женщина. По версии следствия, между ними произошел бытовой конфликт - стрелку не понравилось, что молодежь шумит после 22.00 под балконом. Компания мешала спать 31-летнему мужчине, он схватил охотничье ружье и вышел с ним в подъезд. После расстрела попытался скрыться, но его задержали. Возбуждено уголовное дело.

Видео с места расстрела соседей под Рязанью.Возбуждено уголовное дело

За сутки число умерших от коронавируса достигло 46, сразу два новых случая подтверждены в Москве - пациенты имели сопутствующие заболевания. вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, где наиболее сложная ситуация с распространением заболевания. Учитывалось число заболевших на 100 тысяч жителей региона.

В Дагестане заявили о том, что заболеваемость перешла на четвертый этап. Это значит, что увеличилась доля пациентов, которые заразились просто в общественных местах, не через контакт с инфицированными. Это бесконтрольный этап распространения заболевания, когда вирус может быть в воздухе, на лавочках, остановках, в транспорте.

Видео с места расстрела соседей под Рязанью.Возбуждено уголовное дело

ИСТОЧНИК KP.RU

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