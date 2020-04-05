2020-04-05T07:41:33+03:00
Происшествия

Пожарные спасли в Татарстане из задымленной пятиэтажки 31 человека

Об этом ранним утром 5 апреля обозревателю «Комсомольской Правды» Александру Гамову сообщила дежурная служба МЧС
Александр ГАМОВ@gamov1
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Фото: МЧС по Республике ТатарстанФото: МЧС по Республике Татарстан
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В это воскресенье, ранним утром (если быть точным, в 6.09 мск), я обнаружил в своей спецпочте МЧС (есть у меня такая) информацию под заголовком: «В Республике Татарстан при пожаре спасли 31 жителя пятиэтажки».

Дальше речь шла о том, что 5 апреля в 1 час 13 минут по единому номеру вызова экстренных служб «112» поступил сигнал о пожаре в многоквартирном пятиэтажном жилом доме по адресу: г. Зеленодольск, ул. Гастелло, дом 1 А.

К месту пожара прибыли три дежурных караула.

В подъезде дома было сильное задымление - горел подвал. По подъезду распространялся едкий густой дым.

«Немедленно - для тушения пожара и спасения людей, -говорилось дальше в сводке, - были сформированы звенья газодымозащитной службы (ГДЗС) с дыхательными аппаратами на сжатом воздухе. Поданы автолестница, ствол на тушение пожара. Основные силы были направлены для спасения людей в квартирах.

Фото: МЧС по Республике Татарстан

Фото: МЧС по Республике Татарстан

Всего по лестничным маршам подъезда с помощью спасательных устройств - дыхательных аппаратов - звенья ГДЗС спасли и вывели на свежий воздух 26 человек (из них трое детей). Также по развёрнутой автолестнице с балконов на 4 и 5 этажах спасены 5 человек...»

Уже в 1 час 31 минуту (то есть - через 18 минут после вызова) огонь был потушен. (Оказалось - в подвале горел строительный мусор, площадь пожара составляла 8 квадратных метров.)

И - самое главное! Пострадавших нет. Спасен 31 человек, из них 3 детей.

(Причина пожара устанавливается.)

«К тушению пожара привлекались 35 человек и 13 единиц техники».

Этим же утром дежурной по МЧС Лене (фамилию уточнять здесь не принято) мне удалось задать - с помощью смс -несколько уточняющих вопросов, на которые я тут же получил исчерпывающие ответы...

«Отличный материал. Спасибо. Одно уточнение: Татарстан - имеется ввиду Казань, да?» - «Город Зеленодольск, находится на территории республики». - «А куда определили спасённых жильцов?» - «К трём часам ночи жильцы вернулись в квартиры». - “Спасибо. Не болейте». (Коронавирус же на дворе...)

Фото: МЧС по Республике Татарстан

Фото: МЧС по Республике Татарстан

А фото, которые вы видите здесь, на нашем сайте, мы тоже тем же утром получили из той же дежурной службы.

Кстати, глава МЧС, генерал - полковник Евгений Зиничев получал информацию о том, как пожарные борются с огнём, в оперативном режиме, - как это обычно бывает в таких случаях: он сам рассказывал об этом в интервью «Комсомольской правде».

ИСТОЧНИК KP.RU

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