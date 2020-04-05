Коронавирус в Турции, последние новости на 5 апреля 2020: число умерших от инфекции превысило 500

Последние новости по коронавирусу в Турции на 5 апреля 2020 года таковы: число заболевших достигло 23 934, скончавшихся - 501.

В стране введены ограничительные меры: закрыты кафе и бары, кинотеатры, фитнес-клубы, салоны красоты. Людям старше 65 лет, а также детям и подросткам до 20 лет выходить из дома запретили. Первая категория находится в группе риска, а представители второй - могут сами не болеть, но быть переносчиками инфекции. Все остальные могут выйти из дома только в аптеку или в магазин, а также выгулять собаку. Но в общественных местах появляться теперь можно только в медицинских масках.

Начало туристического сезона в Турции, скорее всего, стартует только в конце мая. А международное авиасообщение восстановится, возможно, в июне.

Кроме того, в стране запущена Национальная кампания солидарности. Собранные в ходе кампании средства направят в поддержку тем, кто пострадал от карантина (потерял бизнес или работу) или малообеспеченным гражданам. Так, президент Реджеп Эрдоган пожертвовал семь своих зарплат.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 5 апреля 2020 года, то в стране уже выздоровели от инфекции 786 человек. Проблем с медоборудованием или масками нет. Более того, власти заявили, что в ближайшее время в Турции начнется строительство новых больниц.