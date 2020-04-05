2020-04-05T09:25:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 5 апреля 2020: число заболевших превысило 300 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в США на 5 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 5 апреля 2020: 14 997 человек выздоровелиКоронавирус в США, последние новости на 5 апреля 2020: 14 997 человек выздоровелиФото: REUTERS
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Число заболевших коронавирусом в США растет. По последним новостям на 5 апреля 2020 года, выявлено уже 312 146 случаев заболевания, 8 499 человек скончались. Выздоровели - 14 997 человек.

Все осложняется тем, что США почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты из Национального стратегического резерва. А медучреждения не могут справиться с наплывом больных.

По данным издания Die Welt, на данный момент в США не хватает мест для тел умерших. Пентагон даже прислал в помощь Нью-Йорку похоронную команду из 42 военнослужащих.

Несмотря на происходящее, каждый день в 19:00 нью-йоркцы выходят на балконы и открывают окна, а затем начинают аплодировать, кричать или стучать в барабаны. Так они благодарят медиков.

Жители Нью-Йорка, эпицентра распространения коронавируса, лишний раз не выходят на улицу, только в магазин. А если выходят, то соблюдают социальную дистанцию. Общественный транспорт ездит почти пустым.

Если говорить о последних новостях с коронавирусом в США на 5 апреля 2020 года, независимая организация FAIR Health назвала сумму, которую придется заплатить больным. Если у человека нет медицинской страховки, ему надо будет отдать за лечение от 42 486 долларов до 74 310 долларов. А даже если есть, то страховая компания может отказаться оплачивать счет за лечение от вируса нового типа.

Как выглядит Нью-Йорк во время карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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