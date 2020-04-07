"Тра-та-та, дин-дин-дин. Все ушли на карантин"
«Я вернусь туда, где пышет рожь»
Сергей Есенин
Ты жива еще, моя подружка?
Жив и я. Сижу совсем один.
Кончилась последняя чекушка.
Но уже не выйти в магазин.
Говорят, на улице собаки
Рвут теперь прохожих на куски.
И в вечернем синем полумраке
С ними цепью ходят казаки.
Ты там пьешь, наверное, мартини.
И с тревогой смотришь на айпэд.
А я здесь один на карантине.
Скоро мне отключат интернет…
Может быть, тебя я огорошу,
Не сочти за тягостную бредь,
Только пить, скорее всего, брошу,
Если буду месяц так сидеть.
...И как лист, на землю отлетевший,
Я вернусь туда, где пышет рожь,
Озорной, не пьющий, похудевший.
Как увидишь, сразу упадешь.
Тра-та-та!
Сергей Михалков
Ну вот, как говорится,
в лихие времена
нам весело сидится
на кухне у окна.
Ни горести, ни скуки.
И вечером, и днем
мы все сидим в фейсбуке
и песенки поем.
Тра-та-та, дин-дин-дин.
Все ушли на карантин.
Кошки и собаки.
Тина Канделаки.
Весь бомонд московский.
Зю и Жириновский.
Даже, ёлы-палы,
сели либералы.
Ноют без работы
дома патриоты.
Важничают снобы.
Злятся русофобы.
Вредные евреи
бьют по батарее.
Спрятались поляки,
злые забияки.
А потом индийцы,
Немцы и австрийцы.
Дома бьют орехи
Азеры и чехи.
Отменили танцы
Даже марроканцы.
Всюду страх до дрожи.
И в России тоже.
Утром в магазине
хрен лежит в корзине.
Раскупили всю крупу.
- Ничего, - промолвил Пу. —
Так случилось, братцы.
Нечего слоняться.
На замке граница.
Главное, не спиться.
Вплоть до военкома —
все сидите дома.
Надо, кинем денег.
И смотрите телик.
Что мы, в самом деле?
Попросил - мы сели.
И под пар кальяна
смотрим Петросяна
(У него жена другая!..).
Вот компания какая!
Карантинщик
Александр Пушкин
Сижу, словно узник, в квартире. Бухой…
Уже десять дней у меня выходной…
А грустный товарищ, страдая без баб,
Смешные картинки мне шлёт по вотсап.
Он очень страдает в далекой глуши.
Он смотрит в окошко, а там ни души.
И пишет мне снова, смешной арестант:
- Давай, пока отпуск, махнем в Таиланд!
Мы вольные птицы. Пора, брат, пора!
Туда, где у каждого есть буфера.
Туда, где том ям и протяжный прибой.
И вирус обходит людей стороной.
Жертва телевизора
Владимир Высоцкий
Лежит сиротливо на полочке виза
(Уже десять дней как закрылся на даче).
И всё это время смотрю телевизор -
А там непрерывно идут передачи.
Всё на дому - и Пекин, и Москва.
Вирус в Крыму, ТНТ и «Дом два».
Пультиком щелк, а там крики и рев.
Это вещает опять Соловьев.
Врубаю пятую - там вид у моря.
Ну это так себе, а по шестой
Премьер-министр, который Боря,
Лежит в больничке. Вообще отстой…
По РБК во весь рост Абрамович.
Веселый какой-то - как после банкета…
Первый включаю, а там Якубович.
С вилкой стоит, а на вилке котлета.
Вот тебе раз. Иностранный артист
Прямо глаз в глаз, ушаст и плечист.
Но тут я взял пульт (он лежал на столе)
И оказался внезапно в Кремле.
Вот это новости... Привет, столица!
И хоть лохматый весь сидел в трико,
Спросил их важно: «А как не спиться?»
Они ответили: «Пей молоко».
Благодарность
Владимир Маяковский
Тлеет во рту моем
слово «спасибо».
Потомок дерзкий, глазенки ссузь.
Сижу в однушке, такая глыба.
А думал раньше -
не помещусь.
Я рад, что нам отпуск
сделали длинный.
И можно делом заня…
Апчхи!
Простите... К Музе прийти с повинной…
И, как шахтёрище, писать стихи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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