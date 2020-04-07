«Я вернусь туда, где пышет рожь»

Сергей Есенин

Ты жива еще, моя подружка?

Жив и я. Сижу совсем один.

Кончилась последняя чекушка.

Но уже не выйти в магазин.

Говорят, на улице собаки

Рвут теперь прохожих на куски.

И в вечернем синем полумраке

С ними цепью ходят казаки.

Ты там пьешь, наверное, мартини.

И с тревогой смотришь на айпэд.

А я здесь один на карантине.

Скоро мне отключат интернет…

Может быть, тебя я огорошу,

Не сочти за тягостную бредь,

Только пить, скорее всего, брошу,

Если буду месяц так сидеть.

...И как лист, на землю отлетевший,

Я вернусь туда, где пышет рожь,

Озорной, не пьющий, похудевший.

Как увидишь, сразу упадешь.

Тра-та-та!

Сергей Михалков

Ну вот, как говорится,

в лихие времена

нам весело сидится

на кухне у окна.

Ни горести, ни скуки.

И вечером, и днем

мы все сидим в фейсбуке

и песенки поем.

Тра-та-та, дин-дин-дин.

Все ушли на карантин.

Кошки и собаки.

Тина Канделаки.

Весь бомонд московский.

Зю и Жириновский.

Даже, ёлы-палы,

сели либералы.

Ноют без работы

дома патриоты.

Важничают снобы.

Злятся русофобы.

Вредные евреи

бьют по батарее.

Спрятались поляки,

злые забияки.

А потом индийцы,

Немцы и австрийцы.

Дома бьют орехи

Азеры и чехи.

Отменили танцы

Даже марроканцы.

Всюду страх до дрожи.

И в России тоже.

Утром в магазине

хрен лежит в корзине.

Раскупили всю крупу.

- Ничего, - промолвил Пу. —

Так случилось, братцы.

Нечего слоняться.

На замке граница.

Главное, не спиться.

Вплоть до военкома —

все сидите дома.

Надо, кинем денег.

И смотрите телик.

Что мы, в самом деле?

Попросил - мы сели.

И под пар кальяна

смотрим Петросяна

(У него жена другая!..).

Вот компания какая!

Карантинщик

Александр Пушкин

Сижу, словно узник, в квартире. Бухой…

Уже десять дней у меня выходной…

А грустный товарищ, страдая без баб,

Смешные картинки мне шлёт по вотсап.

Он очень страдает в далекой глуши.

Он смотрит в окошко, а там ни души.

И пишет мне снова, смешной арестант:

- Давай, пока отпуск, махнем в Таиланд!

Мы вольные птицы. Пора, брат, пора!

Туда, где у каждого есть буфера.

Туда, где том ям и протяжный прибой.

И вирус обходит людей стороной.

Жертва телевизора

Владимир Высоцкий

Лежит сиротливо на полочке виза

(Уже десять дней как закрылся на даче).

И всё это время смотрю телевизор -

А там непрерывно идут передачи.

Всё на дому - и Пекин, и Москва.

Вирус в Крыму, ТНТ и «Дом два».

Пультиком щелк, а там крики и рев.

Это вещает опять Соловьев.

Врубаю пятую - там вид у моря.

Ну это так себе, а по шестой

Премьер-министр, который Боря,

Лежит в больничке. Вообще отстой…

По РБК во весь рост Абрамович.

Веселый какой-то - как после банкета…

Первый включаю, а там Якубович.

С вилкой стоит, а на вилке котлета.

Вот тебе раз. Иностранный артист

Прямо глаз в глаз, ушаст и плечист.

Но тут я взял пульт (он лежал на столе)

И оказался внезапно в Кремле.

Вот это новости... Привет, столица!

И хоть лохматый весь сидел в трико,

Спросил их важно: «А как не спиться?»

Они ответили: «Пей молоко».

Благодарность

Владимир Маяковский

Тлеет во рту моем

слово «спасибо».

Потомок дерзкий, глазенки ссузь.

Сижу в однушке, такая глыба.

А думал раньше -

не помещусь.

Я рад, что нам отпуск

сделали длинный.

И можно делом заня…

Апчхи!

Простите... К Музе прийти с повинной…

И, как шахтёрище, писать стихи.

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