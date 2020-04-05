Коронавирус в Польше, последние новости на 5 апреля 2020: в стране 3149 случаев заражения, 59 человек скончались

В Польше продолжает развивается эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным на утро 5 апреля Министерство здравоохранения республики сообщило, что число зараженных коронавирусом достигло 3 149 человек, в том числе новых случаев заражения – 203. В общей сложности от коронавируса в Польше скончались 59 человек.

- Число зараженных коронавирусом будет увеличиваться, - заявил вице-министр здравоохранения Польши Вальдемар Краска. - Пик эпидемии, к сожалению, еще перед нами. Как показывают все математические расчеты, он наступит на следующей или через две не недели. Новых случаев с каждым днем будет все больше.

Карантинные меры в стране продолжают действовать. Все находящиеся на улице люди обязаны соблюдать расстояние в 2 метра от другого человека.

Продовольственные магазины работают, но с 10.00 до 12.00 их смогут посещать только люди старшего возраста. При этом у кассы запрещено собираться более чем трем покупателям, а на почте возле одного рабочего места разрешено находиться только двоим клиентам.

Также будут закрыты отели и другие места ночлега за исключением тех, где люди находятся на карантине. Со 2 апреля все работодатели должны обеспечить сотрудников дезинфицирующими средствами.

В стране закрыты все магазины, кроме торгующих продуктами и другими предметами первой необходимости, а также рестораны, пабы, театры, кинотеатры, ночные клубы, библиотеки, культурные и развлекательные центры, детские и спортивные площадки, спортзалы.

Ограничено движение транспорта, закрыты многие туристические объекты, отменены популярные спортивные соревнования.

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