2020-04-05T11:16:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Польше, последние новости на 5 апреля 2020: в стране 3149 случаев заражения, 59 человек скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Польше
Анна Маркова
Поделиться:
В Польше закрыты многие туристические объекты, отменены популярные спортивные соревнования.В Польше закрыты многие туристические объекты, отменены популярные спортивные соревнования.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
Изменить размер текста:

В Польше продолжает развивается эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным на утро 5 апреля Министерство здравоохранения республики сообщило, что число зараженных коронавирусом достигло 3 149 человек, в том числе новых случаев заражения – 203. В общей сложности от коронавируса в Польше скончались 59 человек.

- Число зараженных коронавирусом будет увеличиваться, - заявил вице-министр здравоохранения Польши Вальдемар Краска. - Пик эпидемии, к сожалению, еще перед нами. Как показывают все математические расчеты, он наступит на следующей или через две не недели. Новых случаев с каждым днем будет все больше.

Карантинные меры в стране продолжают действовать. Все находящиеся на улице люди обязаны соблюдать расстояние в 2 метра от другого человека.

Продовольственные магазины работают, но с 10.00 до 12.00 их смогут посещать только люди старшего возраста. При этом у кассы запрещено собираться более чем трем покупателям, а на почте возле одного рабочего места разрешено находиться только двоим клиентам.

Также будут закрыты отели и другие места ночлега за исключением тех, где люди находятся на карантине. Со 2 апреля все работодатели должны обеспечить сотрудников дезинфицирующими средствами.

В стране закрыты все магазины, кроме торгующих продуктами и другими предметами первой необходимости, а также рестораны, пабы, театры, кинотеатры, ночные клубы, библиотеки, культурные и развлекательные центры, детские и спортивные площадки, спортзалы.

Ограничено движение транспорта, закрыты многие туристические объекты, отменены популярные спортивные соревнования.

Коронавирус в Польше, последние новости на 2 апреля 2020: в стране 2554 случая заражения, 43 человека скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Польше (подробнее...)

Коронавирус в Польше, последние новости на 1 апреля 2020: в стране 2311 случаев заражения, 34 человека скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Польше (подробнее...)

Коронавирус в Польше, последние новости на 31 марта 2020: в стране 2132 случая заражения, более 30 человек скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Польше (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье: выписывать штрафы за нарушения могут сотрудники 16 организаций
В работающих организациях руководители обязаны следить за соблюдением 1,5-метровой дистанции между сотрудниками и посетителями. Рассказываем, какие новые ограничения по коронавирусу введены в Подмосковье
Новости 24
Принц Гарри будет жить в США за счет Меган Маркл
В Сбербанке назвали максимальные суммы кредита для получения кредитных каникул из-за коронавируса
Роспотребнадзор потребовал дезинфицировать московские подъезды не реже раза в сутки
Ученые предрекли глобальный продовольственный кризис из-за коронавируса
Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы
Губернатор Московской области надеется, что вводить пропускной режим не придётся
Видеосервисы рассказали о самых популярных фильмах для просмотра в самоизоляции
Установлены личности убитых под Рязанью
Пожар произошел рядом со стройкой больницы для заражённых коронавирусом в Новой Москве
Синоптики рассказали о потеплении до 19 градусов
В России спрос на гантели и массажёр для мышц вырос в несколько раз в период самоизоляции
Психиатрическую экспертизу проведут задержанному за убийство пяти человек в Рязанской области
В России почти 200 тысяч человек находятся под контролем врачей из-за подозрения на коронавирус
"Мы в панике": Жена заключённого в американской тюрьме Виктора Бута сообщила, что он уже неделю не выходит на связь
Врач показал на видео, как самому сделать маску
В спецбольнице в Коммунарке находится 201 пациент с коронавирусом
Передвижение по Московской области на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
В Московских клиниках для приёма заражённых коронавирусом готовят около 20 тысяч мест
Собянин объяснил принятие жёстких мер по борьбе с коронавирусом в Москве
Резкое повышение спроса на имбирь и чеснок из-за коронавируса зафиксировано в России