2020-04-05T11:16:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Узбекистане, последние новости на 5 апреля 2020: в стране 221 случаев заражения, два человека скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Узбекистане на 5 апреля 2020 года
Анна Маркова
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В узбекистане семьям с детьми будет продлены социальные выплаты.В узбекистане семьям с детьми будет продлены социальные выплаты.Фото: Василий Вахрин
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Узбекистан усиливает поддержку населения и предпринимателей в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. На утро, 5 апреля, количество случаев заражения 263, за сутки эта цифра увеличилась на 42 человека, полностью выздоровели 25 человек.

Президент республики в новом указе распорядился на 6 месяцев, без перерыва продолжать выплату пособий семьям с детьми, пособий по уходу за ребенком и материальной помощи, срок выплаты которых заканчивается в марте - июне текущего года, без дополнительных заявлений.

Дополнить на период действия карантина перечень основных продуктов питания и товаров гигиены для бесплатного обеспечения одиноких престарелых и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, комплектами одноразовых масок, антисептических средств и антибактериальным мылом.

Также будет приостановлено начисление фиксированной суммы налога на доходы физических лиц и социального налога для индивидуальных предпринимателей, вынужденно приостановивших свою деятельность на период карантина. Им не нужно будет сдавать в налоговые службы свидетельства о государственной регистрации.

Предоставить право на беспроцентную отсрочку (рассрочку) налогов до 1 октября 2020 года с уведомлением налоговых органов микрофирмам, малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, приостановившим свою деятельность или у которых сумма выручки от реализации товаров услуг сокращается более чем на 50 процентов по сравнению со среднемесячным за первый квартал текущего года:

без подачи заявления органам государственной власти на местах по налогу с оборота, налогу на имущество, земельному налогу, налогу за пользование водными ресурсами - с последующей их уплатой равными долями в течение 12 месяцев

по социальному налогу - с последующей его уплатой равными долями в течение 6 месяцев.

Вводится мораторий до 1 октября 2020 года на процедуру банкротства и объявления банкротом предприятий, столкнувшихся с финансовыми затруднениями в связи с ограничительными мерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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