Новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье: выписывать штрафы за нарушения могут сотрудники 16 организаций

В Московской области с сегодняшнего дня ввели дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом. Губернатор Андрей Воробьёв подписал новое постановление.

1. Уточнен список организаций, которые имеют право продолжать работу. В этом списке - производства, которые не могут остановить свой процесс; магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, а также те, кто оказывает им логистические и складские услуги; организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС; строительные организации.

2. Руководители всех продолжающих работу организаций обязаны «соблюдать социальное дистанцирование (1,5 метра) между работниками и посетителями» (раньше это была лишь рекомендация).

3. Губернатор утвердил список ведомств, сотрудники которых имеют право выписывать штрафы за нарушение статьи 20.6.1 КоАП России «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». (По этой статье обычный гражданин может получить штраф до 50 тысяч рублей, должностные лица - до 500 тысяч, предприниматели, не имеющие юрлица, а также юридические лица - до 1 млн.). В этом списке 16 министерств и ведомств:

- Министерство ЖКХ Московской области,

- Министерство потребительского рынка и услуг Московской области,

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области,

- Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области,

- Минэкологии и природопользования Московской области,

- Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области,

- Министерство госуправления, информационных технологий и связи Московской области,

- Комитет лесного хозяйства Московской области,

- Госадмтехнадзор Московской области,

- Государственная жилищная инспекция Московской области,

- Главное управление гражданской защиты Московской области,

- Главное управление государственного строительного надзора Московской области,

- Московская областная противопожарно-спасательная служба,

- Административно-пассажирская инспекция,

- Мособллес,

- Московская областная противопожарно-спасательная служба.

4. В Московской области на время действия режима самоизоляции под запретом прием лома и отходов цветных металлов от физических лиц.

Напомним, по состоянию на 4 апреля на территории Подмосковья выявлены 260 пациентов с коронавирусом. 34 человека уже выписаны из больниц. Зафиксированы два случая с летальным исходом.