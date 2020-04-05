2020-04-05T13:23:06+03:00
Коронавирус Covid-19

«Температура и сильный кашель прошли три дня назад. А теперь я узнал, что это был коронавирус»: Депутат рассказал, что ему прописывали врачи от COVID-2019

Спойлер: в списке оказались самые обычные средства [эксклюзив kp.ru]
Александр РОГОЗА@rogozavr
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История депутата Мосгордумы Евгения Ступина в чем-то удивительна.История депутата Мосгордумы Евгения Ступина в чем-то удивительна.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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История депутата Мосгордумы Евгения Ступина в чем-то удивительна. По крайней мере, вселяет оптимизм в свете последних событий. Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», в конце марта 36-летний мужчина сильно заболел - температура прыгнула до 38,5 градусов, начался сильнейший кашель. Он, как и предписано действующими правилами при симптомах ОРВИ, не пошел в поликлинику, а вызвал на дом скорую помощь. Приехали врачи, взяли тест на коронавирус, прописали лечение, а сегодня Ступину позвонили и сообщили, что у него положительный результат на COVID-2019… Но дело в том, что сейчас депутат чувствует - как уверяет - себя совершенно нормально.

Корреспондент «Комсомольской Правды» поинтересовался у Евгения Ступина, что ему прописали приезжавшие на вызов врачи (которые еще не знали, что у мужчины «корона»).

- Это были совершенно обычные, как мне кажется, для ОРВИ средства. АЦЦ (муколитик, сильное отхаркивающее, - Авт.), мирамистин (антибактериальное средство для горла, - Авт.) и аквамарис (средство для промывания носа, - Авт.)

- Вы знаете, где могли заразиться?

- Не знаю. Могу только предположить, что это могло быть в метро. Контактов с людьми, у кого выявили бы коронавирус, у меня не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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