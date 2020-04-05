Более ста российских туристов-альпинистов застряли в Непале

- Павел Эдуардович, еще в среду российские туристы-альпинисты били тревогу, что не могут вылететь из Непала из-за коронавируса. 141 человек. Есть какие-то новости?

- До 14-го апреля Непал закрыт. На прилет и на вылет. Там граждан России 121 человек, все остальные белорусы и жители Казахстана. Сейчас они организовали русский и белорусский центр, поставили палатки для людей, в которых можно жить бесплатно. Ждать, пока откроется воздушное сообщение.

- А погода какая сейчас там в Катманду? Уже тепло?

- Прекрасная погода. Там же муссонный климат. Летом и зимой там у них муссоны, дожди, а вот осень и весна – это самое золотое лето. Обычно все восхождения совершаются в апреле-мае. Это самое теплое время, самое хорошее.

- В этом году из-за пандемии сорвались какие-то серьезные походы? Кто-то планировали на эту весну какие-то сложные маршруты?

- Нет.

- А спортсменов-альпинистов за границей не осталось?

- Однозначно, если бы там были члены сборной команды России, то мы бы об этом знали.

- Но мы знаем, что во Вьетнаме завис судья международной категории Сергей Борисов. Что с ним?

- Он так и сидит сейчас. Из гостиницы выселили, с пляжа прогнали. Сказали, что вы тут находиться не имеете права. Но потом им выделили какой-то флигель рядом с отелем, заселили бесплатно, сейчас они живут там. И ждут. Посольство не отвечает. Тишина, ждут, когда откроется сообщение.

- Говорят, что через Госуслуги надо подавать заявку о возвращении. Может, там нет интернета?

- Нет, у всех есть доступ. Они все зашли. У меня дочь сейчас находится в Таиланде. Она тоже член сборной команды страны по ледолазанию. Сейчас анкеты заполняет. Говорит, что предлагают заполнять, но никаких ответов нет. Говорит, мы заполняем одни формы, вторые, третьи. Сегодня написала, что заполнила пятую. И тишина. Ответов нет из посольства. В Непале посольство работает, я людей там знаю. И с ними мы связываемся, они нам помогают. Но когда там 121 человек – это один разговор, а когда 21 тысяча, как в Таиланде, россиян, то тут тишина. Там составляют списки, что-то еще делают, а так ничего не говорят. Главное, что сейчас ни у кого нет никакой информации. У них планировалось, что они катарскими авиалиниями из Таиланда вылетят. За два дня до этого их вывозили. Еще спортсмены выезжали. А через два дня, третьего апреля, Катар отказался вывозить россиян, потому что они садятся в Дохе, а потом их в Россию-то не пускают. Закрыто сообщение с Россией. И катарцы считают: какой смысл вывозить из Таиланда к нам, переполнять аэропорт? Сидите уж, где сидите.

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Из-за коронавируса в Непале остался 141 российский турист

«Я никогда и никого не просила о помощи, я всегда со всеми трудностями справлялась сама. Всегда находила выход из трудных ситуаций.

Но в нынешней обстановке, в которой оказалась, не только я одна, я кричу ПОМОГИТЕ! Нас 141 человек. Мы ЗАПЕРТЫ в Катманду. (подробности)