Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 5 апреля 2020: 45 заболевших за сутки

В Московской области врачи выявили за последние сутки 45 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб.

По данным штаба, почти половина новых пациентов - люди в возрасте до 39 лет. В разбивке по возрастам это выглядит так:

2 человека - дети до 18 лет,

18 человек - люди в возрасте от 19 до 39,

23 человека - пациенты 40 до 68 лет,

еще 2 - старше 69 (самому пожилому выявленному за сутки зараженному 85).

«В Подмосковье на данный момент (то есть, с начала эпидемии, - Авт.) зарегистрировано 305 случаев заболевания, - уточнили в Оперативном штабе. - 34 пациента выписаны из больниц после выздоровления, трое скончались в результате развившихся осложнений».

С сегодняшнего дня губернатор Московской области Андрей Воробьёв ввел на территории региона дополнительные ограничения. В частности, определены 16 ведомств, которые имеют полномочия выписывать административные штрафы за нарушение правил поведения при ЧС физическим, должностным и юридическим лицам.