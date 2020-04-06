2020-04-06T08:27:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Как вернуться из Германии в Россию в период коронавируса: полезные советы для российских граждан

Делимся полезными советами, как вернуться из Германии в Россию в период коронавируса, как попасть в списки на возвращение и какие обходные пути можно выбрать
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сейчас тем, кто застрял в Германии, придется постараться, чтобы покинуть ееСейчас тем, кто застрял в Германии, придется постараться, чтобы покинуть ееФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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С 4 апреля Россия на некоторое время приостановился вывозные рейсы для своих соотечественников в других странах. По словам Татьяны Голиковой, это необходимая мера, время нужно, чтобы оценить масштабы проблемы, количество запросов и разработать план. Но перед многими людьми из-за этого решения встал вопрос - как вернуться из Германии в Россию в период коронавируса. Конечно же, в основном им задаются уже не туристы: те, кто просто путешествовал по Европе, смогли в основном вернуться домой. А вот у тех, кто постоянно проживал в этой стране, подобный вопрос возникает и сейчас. Предлагаем полезные советы для российских граждан, которые помогут разобраться со сложными моментами и найти способ, чтобы вернуться из Германии в Россию в апреле 2020 года.

Ждать рейса и следить за новостями посольства

На сайте посольства России в Германии сообщается, что один из последних вывозных рейсов Аэрофлота был отправлен 3 апреля. Правда, судя по комментариям попасть на него смогли лишь несколько десятков человек. Сейчас посольство собирают новую информацию о гражданах, которые нуждаются в помощи. Если вы хотите покинуть Германию, нжно заполнить форму на сайте Госуслуги. Затем информацию о себе можно написать на электронную почту посольства info@russische-botschaft.de.

Если вы не зарегистрированы на сайте, сейчас это можно сделать в упрощенном режиме.

После обращения, с вами должны связаться представители МИД РФ. Необходимо следовать их указаниям.

Если у гражданина России истекает срок визы, а уехать он не может из-за возникших ограничений, он должен сообщить об этом в посольство по почте info@russische-botschaft.de.

А также обратиться в Ausländeramt - бюро по делам иностранцев. Они есть в каждом регионе Германии. По данным россиян, которые сейчас нахоятся в Германии, вопрос о продлении визы из-за непреодолимых обстоятельств решается максимально быстро.

Как вернуться из Германии в Россию не дожидаясь вывозных рейсов

Тем гражданам, которые хотели бы вернуться в Россию прямо сейчас, не дожидаясь решения о вывозных рейсах и мест в самолетах, можно воспользоваться пересадочными маршрутами. Например, Швеция не закрыла паромное сообщение с Германией, соответственно, доехать до этой скандинавской страны, где пока не ужесточили серьезно ограничения в борьбе с коронавирусом, можно. Затем из Швеции также паромом можно добраться до Финляндии. В этой стране гражданам России разрешено транзитом вернуться на Родину.

Стоит помнить, что при возвращении в Россию вы будете обязаны пройти 14-дневный карантин, сразу же сообщить властям о своем возвращении и подчиняться требованиям врачей.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Сайт посольства России в Германии

Консульский отдел Посольства

030/22-65-11-84 на немецком языке 030/22-65-11-83 на русском языке Факс: 030/22-65-19-99

Электронная почта:

infokonsulat@russische-botschaft.de

infokonsulatberlin@gmail.com

Телефон «горячей линии» Федерального агентства по туризму по вопросам возвращения в Российскую Федерацию: +7(499)-678-12-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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