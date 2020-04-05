2020-04-05T15:32:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Долой алкоголь и рекламу сосисок на карантине: Что политики предлагают запретить в России

Чиновники считают, что не стоит соблазнять людей отдыхом на свежем воздухе во время режима самоизоляции
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
В ряде регионов рассматривают, а кое-где уже ввели запрет на продажу алкоголяВ ряде регионов рассматривают, а кое-где уже ввели запрет на продажу алкоголяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Одним из первых ввести конкретный запрет на конкретную услугу предложили единоросс, первый зампред комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. Еще до того, как в нашей стране стали закрываться рестораны и прочие точки общепита, сенатор заявил, что необходимо убрать из общего доступа кальяны, поскольку одноразовые насадки от распространения инфекции не спасают. Инициативу старшего коллеги тогда поддержал и заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Против рекламы шашлыка и всяких разных колбасок-сосисок, что готовят на лоне природе на углях, выступил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. В пресс-службе ЛДПР уточнили, что в их партии считают неуместными ролики на федеральных телеканалах, которые в эти непростые дни «соблазняют людей» видом того, как аппетитно готовятся деликатесы на свежем воздухе. А оказавшиеся в вынужденном домашнем заточении граждане могут воспринимать подобные повторяющиеся сюжеты «достаточно болезненно»...

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров не только предложил всем жителям данного субъекта федерации вернуться на его территорию до 5 апреля 2020 года, но и запретил людям болтаться по улицам, а машинам передвигаться в темное время суток — а конкретно с 20.00 до 8.00 (исключение составляют машины и сотрудники экстренных служб), при том что, по данным на эти выходные, случаев заражения тут было всего 10.

В ряде регионов рассматривают, а кое-где уже ввели запрет на продажу алкоголя — в частности, в Забайкалье (правда, и.о. министра экономразвития этого субъекта РФ Александр Бардалеев заявил, что это лишь на три дня), а также в ряде районов Якутии.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Подмосковный отшельник», 8 лет живущий один в лесу: «Самоизоляция? Вам только кажется, что вы не сможете»

Чтобы научиться жить на карантине, не покидая четырех стен, корреспондент «КП» отправился в гости к Русскому Хоббиту (подробности)

Перегибы борьбы с вирусом на местах: Самодурство, сухой закон и закрытие границ

Как чиновники в регионах России доходят до крайних и порой удивительных мер, пытаясь остановить пандемию на подступах к своим областям и республикам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Герман Стерлигов против апокалипсиса: строит катапульты, селит москвичей в коровниках, мечтает о мире без электричества
Спецкор «КП» отправился в гости к эпатажному крестьянину, который предрекал опустошение городов, и узнал, что тот думает об экономическом кризисе и как намерен спасаться от пандемии
Православный священник, помогающий в реанимации парижского госпиталя: Людей с коронавирусом не лечат, им просто помогают дышать
Живущая во Франции публицист и главный редактор литературного альманаха "Глаголъ" Елена Кондратьева-Сальгеро специально для «Комсомолки» поговорила с клириком, который работает медбратом в самом очаге пандемии
Новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье: выписывать штрафы за нарушения могут сотрудники 16 организаций
В работающих организациях руководители обязаны следить за соблюдением 1,5-метровой дистанции между сотрудниками и посетителями. Рассказываем, какие новые ограничения по коронавирусу введены в Подмосковье
Новости 24
Семьям погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей
Губернатор Московской области рассказал, кто может работать в период самоизоляции
Минздрав посоветовал фармацевтам и полицейским носить маски и перчатки
"Осторожно, мошенники!": коронавирус породил новые виды спекуляций
Минкомсвязь создаст систему для идентификации людей, возвращающихся в РФ
Папа Римский провел мессу в Вербное воскресенье в почти пустом соборе Святого Петра
Российские магазины предложили обязать предоставлять покупателям маски
Названы профессии, которые станут невостребованными после окончания пандемии
Правительство поручило Минпромторгу в первую очередь обеспечить средствами индивидуальной защиты медорагнизации
Песков: Кризис, вызванный коронавирусом, ещё заявит о себе
Глава Роспотребнадзора: коронавирус в России пока удается сдержать от взрывного роста
Песков: Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли России
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
Песков назвал огромной нагрузкой для экономики продление нерабочих дней
Песков: Путин будет работать удалённо как минимум неделю
Военкоматы перевели на удаленную работу из-за распространения коронавируса
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестёр, умерших за полтора года до этого
Российские туристы не смогли улететь из Таиланда и поселились в заброшенном храме
Два пациента с коронавирусом погибли в Москве за последние сутки
Учёный рассказал, как изменяется коронавирус, проходя через множество людей
Британская певица Марианна Фейтфул заболела коронавирусом
Пик смертности в Италии приходится на 3 часа ночи, потому что люди засыпают и не просыпаются
Премьер-министр Испании: Европа столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны
Власти Сингапура начали бесплатно раздавать медицинские маски