Долой алкоголь и рекламу сосисок на карантине: Что политики предлагают запретить в России

Одним из первых ввести конкретный запрет на конкретную услугу предложили единоросс, первый зампред комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. Еще до того, как в нашей стране стали закрываться рестораны и прочие точки общепита, сенатор заявил, что необходимо убрать из общего доступа кальяны, поскольку одноразовые насадки от распространения инфекции не спасают. Инициативу старшего коллеги тогда поддержал и заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Против рекламы шашлыка и всяких разных колбасок-сосисок, что готовят на лоне природе на углях, выступил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. В пресс-службе ЛДПР уточнили, что в их партии считают неуместными ролики на федеральных телеканалах, которые в эти непростые дни «соблазняют людей» видом того, как аппетитно готовятся деликатесы на свежем воздухе. А оказавшиеся в вынужденном домашнем заточении граждане могут воспринимать подобные повторяющиеся сюжеты «достаточно болезненно»...

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров не только предложил всем жителям данного субъекта федерации вернуться на его территорию до 5 апреля 2020 года, но и запретил людям болтаться по улицам, а машинам передвигаться в темное время суток — а конкретно с 20.00 до 8.00 (исключение составляют машины и сотрудники экстренных служб), при том что, по данным на эти выходные, случаев заражения тут было всего 10.

В ряде регионов рассматривают, а кое-где уже ввели запрет на продажу алкоголя — в частности, в Забайкалье (правда, и.о. министра экономразвития этого субъекта РФ Александр Бардалеев заявил, что это лишь на три дня), а также в ряде районов Якутии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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