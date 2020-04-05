2020-04-05T15:59:58+03:00
Происшествия

Пистолет-пулемет, глушители и гранаты: у безработного москвичка дома нашли арсенал киллера из 90-х

В обычной квартире на западе Москвы мужчина хранил целый арсенал
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Оперативники нагрянули с обыском в одну из квартир по улице Беловежская в Можайском районе Москвы.Оперативники нагрянули с обыском в одну из квартир по улице Беловежская в Можайском районе Москвы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативники нагрянули с обыском в одну из квартир по улице Беловежская в Можайском районе Москвы. Их целью был некий 32-летний Антон Р.* Мужчина проходил по делу о мошенничестве в крупном размере и в рамках расследования суд дал добро на обыск. Полицейские ожидали найти в квартире улики и свидетельства преступной деятельности Антона, однако обнаружили даже больше, чем требовалось - целый арсенал.

«В ходе обыска в квартире подозреваемого Антона Р.* был обнаружен арсенал из огнестрельного оружия, боеприпасов, гранат и глушителей. Были найдены: травматический пистолет ПМ, пистолет ПМ, переделанный под боевое оружие с глушителем, пистолет без опознавательных знаков, две гранаты и 2 детонатора к ним. Также было обнаружено 196 патронов к оружию» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Теперь мужчине, помимо обвинений по статье о мошенничестве с которой все и началось, грозит еще одна уголовная статья: 222 УК РФ - Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Уголовное дело уже возбуждено, все материалы будут переданы в суд. Сам владелец арсенала задержан и находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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