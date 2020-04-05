Как вернуться из Вьетнама в Россию в период коронавируса: полезные советы для российских граждан

В ночь на 4 апреля были приостановлены все вывозные рейсы из других стран в Российскую федерацию. В связи с этим многие граждане, которые до этого дня не успели вернуться на родину, столкнулись с непониманием: как же быть дальше. Например, искать варианты, как вернуться из Вьетнама в Россию в период коронавируса, начали жители теплой страны, кто находился там по визе или виду на жительство. У некоторых из них до последнего переносили рейсы, у других потребность вернуться возникла только сейчас: например, возникли проблемы со здоровьем, деньгами, о помощи попросили родственники. Так что же делать? Понятные советы и разъяснения, как вернуться из Вьетнама в Россию уже после 3 апреля дали в посольстве и МИД России.

Подайте заявку через сайт Госуслуг

Российское правительство собирает полную информацию о тех гражданах РФ, кто еще остается за границей. Чтобы донести информацию о себе, нужно заполнить заявление на портале Госуслуг. Зарегистрироваться на нем моно в упрощенном режиме, но посольство предупреждает об ответственности за подачу неправильных сведений.

Эту информацию будут ежедневно передавать в МИД России. Для вывоза граждан будут продумывать стратегию, вот только всех прибывающих будут фиксировать и, возможно, принудительно изолировать.

Также МИД РФ получило денежный транш на оказание помощи гражданм РФ, оказавшимся за границей. Адресная помощь будет оказываться, а данные о ее получателях передадут в налоговую

Как получить социальную помощь, если вы не можете вернуться в Россию

Первым делом нужно заполнить бланк на портале Госуслуг. В постановлении Правительства РФ говорится, что помощь оказывают гражданам, у которых есть проездные документы на возвращение в Россиию с 16 марта по 31 мая 2020 года. Но они не могут ими воспользоваться.

Заявления будут рассмотрены, также будет проверена достоверность информации в них, обстоятельства пребывания за границей. Например, органы выяснят, почему гражданин не мог - или не захотел - вернуться раньше.

О решении заявителю сообщат по телефону с помощью СМС и электронного сообщения на адрес указанной электронной почты.

На гражданина положено 2400 рублей в день, на ребенка до 14 лет - 1600 рублей в день.

На сайте есть образец заявления.

Как получить деньги за несостоявшийся вылет из Вьетнама в Россию

Для возврата денег за билеты, которыми не получилось воспользоваться, нужно написать заявление в авиакомпанию. Например, пассажиры, которые собирались воспользоваться Аэрофлотом, уже начали получать возвраты средств за билеты. Вьетнамские авиалании при этом берут 90 дней на оформление возврата и перечисление средств на ваучер.