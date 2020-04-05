2020-04-05T16:45:52+03:00
Спорт

Футболист сборной Англии извинился за секс-вечеринку во время карантина

Кайл Уокер покаялся за развлечения, когда вся Британия сидит дома
Сергей КИРИЛЛОВ
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Клуб «Манчестер Сити», за который Уокер играет с 2017 года, сообщил, что в курсе событий и проведет собственное расследованиеКлуб «Манчестер Сити», за который Уокер играет с 2017 года, сообщил, что в курсе событий и проведет собственное расследованиеФото: EAST NEWS
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Защитник сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер публично извинился за то, что устроил секс-вечеринку, в то время как вся страна остается в изоляции от коронавируса.

Как сообщают английские СМИ, 29-летний футболист и его друг заплатили 2200 фунтов стерлингов за то, чтобы 21-летняя Луиза Макнамара и 24-летняя бразильская девушка по вызову во вторник посетили его дом в Чешире.

Девушки уехали только под утро в среду, как раз в тот день, когда Уокер призвал всех фанатов оставаться в дома. Футболист написал об этом в Instagram, где у него 1,7 миллиона подписчиков.

Но все всплыло наружу, когда студентка Луиза прокомментировала этот пост: «Он лицемер и сам подвергает людей риску». Мать-одиночка также сказала, что сначала она не узнала футболиста, и ей прислали сообщение от ее босса, в котором говорилось, что у них есть "высокопоставленный клиент".

- С одной стороны, он приглашает незнакомых людей к себе домой для секса, а на следующий день читает всем лекции о необходимости оставаться в безопасности, - говорит женщина.

Уокер, который влип по самые уши, извинился за этот инцидент:

- Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы публично извиниться за тот выбор, который я сделал на прошлой неделе. Я понимаю, что мое положение профессионального футболиста несет ответственность за то, чтобы быть образцом для подражания. Поэтому я хочу извиниться перед своей семьей, друзьями, футбольным клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их.

Клуб «Манчестер Сити», за который Уокер играет с 2017 года, сообщил, что в курсе событий и проведет собственное расследование.

На 5 апреля в Великобритании было 41 903 заболевших коронавирусом, 4 313.

ИСТОЧНИК KP.RU

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