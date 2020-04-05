Ошалели на карантине: Билан и Воля танцуют в платьях, Ягудин изображает собаку, а Бузова кромсает сумку за 250 тысяч

Народ на карантине развлекается, кто во что горазд: одни колдуют над экзотическими блюдами, другие залпом проглатывают сериалы, третьи устраивают вечеринки по скайпу. И знаменитости тут, как всегда, впереди планеты всей, а за их чудачествами в прямом эфире следят миллионы пользователей соцсетей.

Одним из первых публику удивил Дима Билан, станцевав перед зеркалом в женском платье и обтягивающем боди. Обалдевшим подписчикам певец разъяснил: это, мол, модный флешмоб, который возглавила сама Дженнифер Лопес.

bilanofficial Дима Билан на карантине

А уже через пару дней эту модную акцию, единственный смысл которой в парном переодевании как по щелчку, подхватили Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Причем худосочный юморист сплясал не только в платье, из под которого выглядывало нижнее белье, но и в туфлях на высокой шпильке.

liasanutiasheva Павел Воля на карантине

Впрочем, фигуристу Алексею Ягудину, который до этого не был замечен в эпатажных выходках, удалось перещеголять знаменитых "танцоров". Спортсмен опубликовал в Инстаграме странное видео, на котором жена Татьяна Тотьмянина дрессирует его как собаку. Ягудин на четвереньках, выполняющий команды "лапу" и "голос", буквально ввел поклонников в ступор - юмор оценили лишь единицы.

alexei.yagudin Алексей Ягудин на карантине

Сразу несколько известных парней на карантине побрились налысо, в том числе - внук Пугачевой Дени Байсаров. 21-летний Дени, который пережидает вспышку эпидемии в Лондоне, просто взял в руки машинку и cам себе состриг шевелюру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770632" frameborder="0"></iframe> Чеченский внук Пугачевой побрился на карантине налысо.

То же самое сделал и жених Бузовой, блогер Давид Манукян. Едва поющая ведущая разместила в Инстаграме кадр, на котором целует любимого в выбритый затылок, ей тут же припомнили стародавний роман в "Доме-2" с лысым, как коленка, Романом Третьяковым - вкус, мол, остался прежним. Впрочем, все это часть дикого батла, который устроили Бузова с Манукяном. Суть его - в проверке "на слабо": даешь второй половинке самое невероятное задание, какое только можешь придумать, и смотришь, что будет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/771076" frameborder="0"></iframe> Бузова на карантине раскромсала сумку за четверть миллиона.

Так, в рамках этого противостояния Бузова своими руками раскромсала свою самую дорогую сумку. Ей оказался твидовый клатч от "Шанель" за 3400 долларов - по нынешнему курсу это 264 тысячи рублей...

Сумка Бузовой стоит 3400 долларов.Фото: из открытых источников

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Маски сорваны!

Психолог, д.к.н., профессор Андрей Зберовский:

Длительная самоизоляция – серьезное испытание для психики человека. Дело в том, что в обычное время большинство людей играют выбранные для себя роли, носят так называемые «социальные маски». Это внешнее давление общества играет роль, если можно так выразиться, психологического «гипса», которая постоянно поддерживает человека, помогает ему успешно оставаться другим.

Психолог Андрей Зберовский.Фото: Личный Архив

Но оказавшись в режиме самоизоляции, по сути – на необитаемом острове, лишившись общества и самого ощущения, что на тебя кто-то смотрит и внешне контролирует, человек постепенно теряет самоконтроль, распоясывается, снимает «маску» и … оказывается самим собой. Так, например, мужчина, публично играющий роль «железного мачо», вдруг проявляет склонность подчиняться прямым указаниям жены, как когда-то, в детстве, слушался маму. И подбирает для этого соответствующий антураж, ролевую игру, которая бы маскировала его собственные психологические запросы к подчинению.

Самоизоляция влияет и по-другому: из-за желания хоть как-то заполнить время пустого ожидания возникает интерес к деятельности, которая лишена всякого практического смысла и четкой цели. Ведь цель тут одна – просто занять время, создать иллюзию бурной деятельности. Отсюда, массовое изобретение каких-то челленджей и марафонов в социальных сетях, которые не имеют даже видимости какого-то смыслового прикрытия, какого-то фигового листка, который бы создавал ощущение социальной или личной полезности данной деятельности. Ведь в обычное время, когда есть живой контакт с социумом, люди стремятся подводить какую-то базу под свою деятельность. Ощущение изоляции и возникающее отсюда ощущение «я – спрятался, я – в домике, меня – не видно» совершенно убирает этот мотив «казаться разумнее, чем я есть, на самом деле».

Разумность человека – результат его социализации, общения с другими людьми. Не случайно само понятие «сознание», то есть «со знание, коллективное знание, обмен информацией». Самоизоляция, как ржавчина железо, постепенно проедает нашу разумность, демотивирует тех людей, кто не имеет привычки жить по своим внутренним целям и мотивам, живет по внешним указания, делает их немного «дикарями». Отсюда – наше «одичание», временная склонность к упрощению и примитивности действий, выходу себя из себя, без контроля себя и общества.

Можно быть уверенными: ближайшие недели самоизоляции позволят нам увидеть многих людей и даже признанных «звезд» с таких необычных сторон, что мы просто ахнем в изумлении. Нецензурная лексика, шутки ниже пояса, гендерные переодевания, татуировки, прически или тотальное выбривание себе всего и вся – еще только цветочки! При этом герои социальных сетей в будущем сами ахнут и от себя: ведь они так долго носили маски выбранных ролей, что сами забыли, кем же они являются на самом деле.

Поэтому, самоизоляция, это некий аналог «каминг-аута», когда человек заявляет миру что-то такое, чего от него не ждало ни общество, ни даже он сам. Как психолог, советую всем нам быть чуть немного спокойнее и терпимей к тому, что мы еще увидим в социальных сетях со стороны тех людей, что являлись для нас кумирами, но временно потеряли управления со стороны общества и собственных, невидимых нам, авторитетов.