2020-04-05T17:17:29+03:00
Политика

Дмитрий Песков: Надо готовиться к вызванному коронавирусом мировому экономическому кризису

В Кремле рассказали, что Путин пока продолжит работать на удаленке
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Дмитрий Песков не взялся точно предсказать, когда Владимир Путин вернется к обычному графикуДмитрий Песков не взялся точно предсказать, когда Владимир Путин вернется к обычному графикуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Работа президента в удаленном режиме продолжится и на наступающей неделе. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не взялся точно предсказать, когда Владимир Путин вернется к обычному графику.

- Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что еще неделю, как минимум, а то и больше, - сказал Песков.

- Президент перешел на дистанционный режим после заболевания главного врача больницы в Коммунарке. Связаны эти события друг с другом или нет?

- Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство - это именно сократить физическое общение, что президент и сделал, - ответил Песков. - Он регулярно тестируется, все, кто с ним работают, тоже регулярно тестируются. Поэтому, все, что нужно, делается. Но все-таки наиболее эффективное - это именно такой дистанционный вариант работы.

Решение о продлении нерабочего режима по всей стране принималось в спорах и далось непросто.

- Это действительно так. И действительно для экономической жизни это чрезвычайная и огромная нагрузка, причем нагрузка со знаком "минус", - подтвердил пресс-секретарь главы государства. - Но здесь есть одна константа: в любом случае для нас главное - это жизнь и здоровье людей. Однако, не следует забывать о тех трудностях, с которыми сталкиваются сейчас участники экономической жизни.

В Кремле рассказали о том, что Путин сейчас лично занимается проблемой переговоров с другими участниками мирового нефтяного рынка.

- Нефтяная отрасль имеет мультипликативный эффект для экономики страны. Поэтому это важно и поэтому Путин непосредственно занимается этим вопросам, - сказал Песков. - Россия не была сторонницей прекращения сделки "ОПЕК+". Путин и российская сторона в целом настроены на конструктивный переговорный процесс, который является безальтернативным для того, чтобы стабилизировать международный рынок энергоносителей. Мы сейчас видим, что наши партнеры из Саудовской Аравии пошли на беспрецедентные скидки, на беспрецедентное увеличение добычи. Ну и к чему это привело? Это привело к тому, что еще немножко - и будут заполнены все хранилища нефти в мире. Танкеры уже используются не для перевозки нефти, а фактически как плавучие канистры. В итоге мы просто получим совершенно минимальную цену нефти, что не выгодно ни одной стране.

В связи со всем происходящим России надо готовиться к ухудшению экономической ситуации в мире.

- Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису, - отметил спикер Кремля. - И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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