Смерть сына и рак легких: исполнитель хита "Звездочка моя ясная" умирал в одиночестве

Александр Лосев в 70-е году был тем певцом, про кому сходили с ума миллионы поклонниц. Талантливый вокалист работал в группе "Цветы, которую организовал Стас Намин. Позже выступал в ВИА "Красные маки". Женщины штурмовали концертные площадки и мечтали познакомиться с длинноволосым красавцем. А хит "Звездочка моя ясная" пел и стар, и млад.

Александр Лосев долгие годы оставался одним из самых популярных певцов советских музыкальных коллективов. "Приходили письма какие-то, были свои фанатки. 25 рублей стоит телефон Саши Лосева на улице Горького", - рассказала его жена Галина в эфире программы "Привет, Андрей!".

Лосев начинал в группе "Цветы". Но у них со Стасом Наминым не сложились отношения и Александр был вынужден уйти из коллектива. В этот момент его взяли в ВИА "Красные маки". Однако позже он помирился Наминым и вернулся в его коллектив. Они много и успешно гастролировали, собирали стадионы.

1990-е годы стали несчастными для Лосева. Один за другим умерли его родители. А потом у музыканта начались проблемы в отношениях с женой. Александр и Галина расстались. "Для Саши я была всегда другом. Проходят отношения постельные и появляются другие, более крепкие. Каждый жил своей жизнью, но все праздники мы старались справлять вместе, как семья", - вспоминает женщина.

Так они жили вплоть до гибели единственного наследника. В сентябре 1995 года парень умер во сне от внезапной остановки сердца. Ему было всего 18 лет. Молодой человек был солистом ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, занимался спортом, имел черный пояс по карате.

Александр в память о наследнике продолжил выступать. Песню "Звездочка моя ясная" он посвятил сыну и снял в память о нем клип. Но трагедию вокалист так и не смог пережить. После смерти Коли певец стал по-настоящему одинок.

"Страшно было, когда Сашка остался вообще один. Я еще была не одна, а Саша был просто один. Представляете, человек садился в машину и просто ездил, гонял кругами по Москве", - рассказала Галина.

Затем у него обнаружили онкологическое заболевание, сделали удачную операцию в 2003-м. Умер он через год от сердечного приступа - лопнул тромб.

Галина по сей день винит себя в его смерти. Она убеждена, что судьба музыканта могла сложиться иначе, если бы они не встретились. Лосева отмечает, что не смогла стать для мужчины надежной опорой, да и сама не сумела построить судьбу, о которой мечтала. "И Саша и Коля похоронены рядом. Я все-таки роковая женщина: ни Сашке счастья не принесла, ни себе", - резюмировала женщина.