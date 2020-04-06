Платон мне друг, железные ящики опустели, цирюльные послабления, куда идти работать здоровым лбам и лагерный ленд-лиз

Универсальный гений А. С. Пушкина сумел предсказать и режим самоизоляции –

"Ныне церковь опустела;

Школа глухо заперта;

Нива праздно перезрела;

Роща темная пуста;

И селенье, как жилище

Погорелое, стоит, —

Тихо все. Одно кладбище

Не пустеет, не молчит".

И тем не менее некоторые столичные происшествия не удалось предвидеть даже солнцу нашей поэзии. Порой печальная самоизоляция вдруг оборачивается нашей бучей, боевой, кипучей. На Патриарших прудах органы охраны правопорядка задержали мужчину, который выгуливал здоровенного кобеля по имени Платон. Товарищи милиционеры, рассудив, что Plato amicus, sed magis amica veritas, велели Платону и его спутнику идти домой, однако хозяин кобеля смело возразил им: "Желаю вам, чтоб вы все сдохли! Вместе со своими детьми там, жёнами, матерями". В ходе полемики выяснилось, что так властно, а не как книжники и фарисеи, говорит с ними Иисус Воробьев. Присовокупляя к тому: "Давно пора вдарить по рашке. Я бы начал с Текстилей и Бирюлево".

Товарищи милиционеры сперва говорили горам и камням: "Падите на нас и сокройте нас от Иисуса Воробьева, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?". Страх понятен, ибо dies irae, dies illa был явлен на Патриарших по полной программе. Затем, впрочем, они исполнились жестокости и погрузили Иисуса в чумовозку. Хотели туда же и Платона, но кобель не дался. Впоследствии его забрала домой иисусова подруга гражданка Майская.

Затем выяснилось, что властного мужчину арестовывают не впервые и он вообще известный борец с антинародным режимом и соратник два года назад убитого, а затем воскресшего в Киеве А. А. Бабченко. Однако при прежнем задержании он был не Иисусом Воробьевым, а Дионисом Воробьевым, изгнанным из рядов МВД. Это бывает. См. "Т-с-с! Тише, я теперь не Дзержин Гаврилович, а Дружин Гаврилович". Очевидно, произошла смена имиджа в рамках религиозного синкретизма, и вместо дионисийства случился день гнева. Вероятно, и кобель прежде был не Платоном, а Полканом.

Но в остальном А. С. Пушкин был прав – самоизоляция унылая, точно как в песни Мери. Интересно, однако, что никто пока не отметил признак новой эпохи. Уже две недели, как больше не кладут спам в почтовый ящик – тот, который в подъезде и железный. Измучившая всех реклама исчезла, как будто ее никогда и не было – только газеты, пока еще доставляемые. Люди старшего поколения могут усмотреть в этом признаки возврата к зрелому социализму. Во времена Л. И. Брежнева в почтовые ящики не клали не только коммерческую рекламу – это понятно, что собственно, было рекламировать, -- но даже и рекламу идеологическую. В принципе ничто не мешало идеологам доставлять в ящики листочки, сообщающие "Пятилетке качества – рабочую гарантию!", "Экономика должна быть экономной" и "Коммунизм победит!", но благодаря застойной гуманности, а также соображению, что экономика должна быть экономной, советские граждане были избавлены от дополнительного приплода макулатуры. Что до племени младого, незнакомого, от рождения привыкшего к горам рекламы, то для него это должно быть совсем удивительно, чтобы не сказать – пугающе.

Конечно, лучше всего было бы как отсутствие рекламы, так и отсутствие коронавируса – но это было бы уже совсем полное счастье, в сей земной юдоли недостижимое.

Пушкин был прав – самоизоляция унылая, точно как в песни МериФото: Артем КИЛЬКИН

Опустели не только приюты наук, но и цирюльни, барбершопы и салоны красоты. Что представляло немалую угрозу общественному благочинию. Праздник Первомая, когда, согласно нынешним решениям партии и правительства, самоизоляция вроде бы должна закончиться, граждане встретят в диком виде – "И был то муж дебелый, ликом зверовиден и против указу не брит, не чесан". О дамах и говорить нечего.

Однако, представив, что ему придется иметь дело с озверелыми муниципальными работниками, мэр Москвы С. С. Собянин издал послабление и теперь (хотя формулировки, как это сейчас принято весьма неясны), граждане и особенно гражданки и в карантине будут иметь возможность расфуфыриваться и причепуриваться.

Но даже если открытие цирюлен не состоится, куаферы не должны страшиться безработицы, поскольку гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Н. Н. Алексеенко сообщил, что у нас всякий труд в почете: "В той же фитнес-индустрии в Москве сейчас временно освободилось порядка 300 тыс. человек. Пускай идут на стройку, у них накаченные тела, пускай идут копают ямы, таскают кирпичи. Дома нужно строить, дороги нужно ремонтировать, поэтому нужно разворачиваться лицом к трудовым профессиям".

Совет "Здоровый лоб, шел бы на завод (вар.: "стройку") работать является старинным и почтенным, но непонятно, почему он адресован только работникам, под надзором которых трудящиеся упражняют члены. Опыт общественных работ 30-х гг., а равно и мест, где советские граждане возрождались к новой жизни в системе ГУЛАГа убедительно показал, что там находили себя далеко не только гимнастические тренеры. Инженеры, профессоры, военные, священники, литераторы тоже успешно трудились на стройках коммунизма.

Так что рейтинговый гендиректор вполне мог бы привлечь к переноске кирпичей и копке ям также и маркетологов, блоггеров, политологов, кураторов, журналистов, экономистов, певцов ртом etc. Более того, на стройках капитализма нашлось бы место и самому Н. Н. Алексеенко. "За кайлом никто у нас не лишний, по заслугам каждый награжден". Тем более, что голосование по поправкам к Конституции не отменено, а лишь отложено, так что "Золотыми буквами мы пишем всенародный путинский закон" – все сходится.

Тем более, что некоторые особенности системы возрождения, имевшие место при расцвете социализма, сегодня успешно осваиваются и образцовыми в смысле демократии и прав человека странами. В связи с нехваткой защитных масок передовые страны наперебой воруют хари друг у друга. Чехи обокрали итальянцев, затем то же сделали французы, затем в дело включились США придавшие делу американский размах – сперли и у немцев и у французов.

История не новая, в системе ГУЛАГ это называлось "лагерный ленд-лиз". Один лагучасток, озабоченный выполнением плана, никак не брезгал тем, чтобы стянуть потребные для этого станки или инструменты с другого лагучастка. Крали средства производства заключенные, но при полном попустительстве своего лагерного начальства, которому тоже надо выполнять план.

Успехи передовых стран в лагерном ленд-лизе – на ходу подметки режут – лишний раз показывают важность для всего мира опыта нашего социалистического строительства.