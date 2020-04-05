2020-04-05T19:17:46+03:00
Экономика

Россиян освободят от штрафов за неоплату коммунальных услуг

Поблажки будут действовать до конца года
Елена АРАКЕЛЯН
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Помимо общего сокращения доходов, граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов ЖКУ, которые обусловлены длительным пребыванием домаПомимо общего сокращения доходов, граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов ЖКУ, которые обусловлены длительным пребыванием домаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Населению до 1 января 2021 года не будут начислять пени за просроченную оплату коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт. Текст постановления еще официально не опубликован, но документ уже подписан 2 апреля, сообщает «Коммерсант».

О том, что такие меры готовятся, на прошлой неделе сообщил зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. На заседании верхней палаты парламента он сказал, что предложения по этому поводу для правительства уже разработаны «Единой Россией» совместно с Минстроем.

- Помимо общего сокращения доходов, граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов ЖКУ, которые обусловлены длительным пребыванием дома. Сегодня необходимо введение особого порядка оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг, - заявил Турчак.

Кроме как от пени, граждан спасут и от таких штрафных санкций, как отключение им каких-то коммунальных услуг за неуплату.

Напомним, что в некоторых странах — например, в Франции — на период пандемии решено вообще приостановить начисление коммунальных услуг для ряда категорий граждан и малого бизнеса. Компенсации поставщикам ресурсов берет на себя государство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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