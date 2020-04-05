2020-04-05T20:42:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Новая реальность: регионы один за другим вводят обязательный карантин для москвичей и петербуржцев

Жителям столиц лучше воздержаться от поездок в другие города в ближайшее время
Владимир МАЗЕНКО
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В аэропорту Хомутово пояснили, что всех прилетающих теперь на сутки отправляют в обсервацию по распоряжению правительства области. Фото: Максим Федоров/ТАССВ аэропорту Хомутово пояснили, что всех прилетающих теперь на сутки отправляют в обсервацию по распоряжению правительства области. Фото: Максим Федоров/ТАСС
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Все больше субъектов России вводят правила, согласно которым всех прилетающих пассажиров авиарейсов из Москвы будут теперь изолировать на 14 дней. Если они зарегистрированы в этом же регионе, то изоляцию им предстоит отбывать по месту жительства, а если они прописаны в других субъектах РФ, - на этот же срок их будут помещать в специальные обзерваторы, оборудованные на базе санаториев и больниц.

Такое правило, например, будет действовать с 6 апреля в Томске - решение принял региональный штаб по противодействию коронавирусу. Аналогичные меры вводят местные власти в Красноярске и Норильске, только здесь новые правила будут распространяться еще и на пассажиров из Санкт-Петербурга. Соответствующие постановления приезжим будут вручать сотрудники управления Роспотребнадзора и полиции прямо в аэропортах.

Тем гражданам, которые прибывают из Москвы или Петербурга на поездах, автобусах и автомобилях, тоже необходимо сообщать о своем прибытии в указанные регионы по горячим линиям – называть сроки, в течение которых они находились в столицах, и оставлять адрес своего фактического проживания в регионе.

Похоже, ситуация с распространением коронавируса серьезно повлияет на межрегиональные связи в стране. Так, о возможности закрытия границ на въезд и выезд для рядовых граждан заявляли власти Чеченской республики, а утром 5 апреля с необходимостью принудительной изоляции столкнулись пассажиры рейса Владивосток – Южно-Сахалинск, о чем они рассказали в социальных сетях. Как следует из сообщений, у прилетевших забрали паспорта и поселили в доме отдыха за городом. При этом сроки пребывания «в неволе» прилетевшим никто поначалу сообщить не мог.

Позже в пресс-центре аэропорта Хомутово пояснили, что всех прилетающих на остров пассажиров – и не только из Москвы и Петербурга - теперь на сутки отправляют в обсервацию по распоряжению правительства области. Если анализы прибывших на остров граждан не свидетельствуют о наличии у них инфекции, их отправляют на домашний двухнедельный карантин – это касается местных жителей. А приезжих оставляют в стационаре на две недели под наблюдением врачей.

«Не лучшее время для командировок на Сахалин», - мрачно шутят оказавшиеся в изоляции путешественники. И увы, касается это не только Сахалина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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