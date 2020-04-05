Александр Розенбаум в самоизоляции пишет песни
В воскресенье, 5 апреля, с полудня и до самого вечера, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - целых 10 часов - с аншлагом проходил наш «Марафон добра против коронавируса».
Одним из самых ярких эпизодов было участие в нашей акции знаменитого автора-исполнителя, певца, композитора Александра Розенбаума, который примкнул к нам в 18.30 мск.
Антон Челышев, ведущий Радио «Комсомольская правда»:
Розенбаум принял участие в марафоне "Добро против коронавируса"
- К нам присоединяется врач, певец и просто замечательный человек Александр Розенбаум. Александр Яковлевич, спасибо, что вы с нами! Очень хотим послушать ваши песни. Давайте мы попросим вас найти слова – у вас это получится лучше, как ни у кого другого - слова благодарности врачам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
Александр Розенбаум:
- А кто еще стоит на передовой? Врачи, конечно. Молодцы, хорошо работают, все нормально. Я их приветствую, коллег своих.
Антон Челышев:
- Вот так буднично Александр Яковлевич об этом говорит. Почему? Потому что врачи - они на самом деле привыкли быть там, на передовой. И - все равно, коронавирус ли это, инфаркт, инсульт или какая-то другая зараза, источником которой, к сожалению, зачастую бываем мы сами. Александр Яковлевич, а вы – источник замечательных песен, и мы хотим испить из этого источника.
Розенбаум:
- Вам видно-то меня, в принципе? А то я себя в картинке не вижу.
Челышев:
- Мы вас видим и, самое главное, мы вас слышим.
Розенбаум:
- Ну, хорошо. Из Санкт- Петербурга, то есть из старого Ленинграда - песенка такая, неотмененная. Поехали.
С распаренных домов
Спадает летний зной
Иду я по прохладной мостовой
Надеждинской а ныне Маяковской...
(поет)
Челышев:
- А давайте, что называется, по второй сразу?
Розенбаум:
- Ну, вы как-то шустро сразу взялись.
Роман Карманов, директор Радио «Комсомольская правда»:
- Наши слушатели не могут не задать вопрос: а чем занимается любимый артист и певец на самоизоляции, как коротает дни?
Розенбаум:
- Как все, в общем - телевизор плюс работа. Мне хорошо – я могу работать. То есть писать, исправлять что-то, новое записывать.
У меня же инструменты в дому есть некоторые, поэтому - кроме телевизора и книг и каких-то хозяйственных дел, есть еще и творческие вопросы, которые с удовольствием решаются.
Карманов:
- Есть что-то и хорошее в этой ситуации, видимо. И после изоляции творческих людей мы, наверное, получим много новых альбомов и песен.
Розенбаум:
- Думаю, что да.
Челышев:
- Всероссийская болдинская осень - 2020 какая-то получается.
- Розенбаум:
- Всемирная!
Карманов:
- А как в Питере настроение, Александр Яковлевич? Там - заболевших…
Розенбаум:
- …да, поменьше, чем в Москве.
Карманов:
- Как самочувствие, настроение людей?
Розенбаум:
- Да нормальное в целом! Оно у всех разное, и оно сложное, потому что сложное время, что там объяснять.
Людям на работу нужно ходить для того, чтобы все было хорошо в домах.
А, с точки зрения погоды и народа на улицах, – ну, как везде: не очень много гуляющих. Практически нет никого.
А погода замечательная. Сейчас бы в парк наладиться куда-нибудь, а все закрыто.
Ведущие:
- Александр Яковлевич, спасибо вам огромное!
Розенбаум:
- Всем здоровья и удачи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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