Александр Розенбаум в самоизоляции пишет песни

В воскресенье, 5 апреля, с полудня и до самого вечера, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - целых 10 часов - с аншлагом проходил наш «Марафон добра против коронавируса».

Одним из самых ярких эпизодов было участие в нашей акции знаменитого автора-исполнителя, певца, композитора Александра Розенбаума, который примкнул к нам в 18.30 мск.

Антон Челышев, ведущий Радио «Комсомольская правда»:

Розенбаум принял участие в марафоне "Добро против коронавируса" 00:00 00:00

- К нам присоединяется врач, певец и просто замечательный человек Александр Розенбаум. Александр Яковлевич, спасибо, что вы с нами! Очень хотим послушать ваши песни. Давайте мы попросим вас найти слова – у вас это получится лучше, как ни у кого другого - слова благодарности врачам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Александр Розенбаум:

- А кто еще стоит на передовой? Врачи, конечно. Молодцы, хорошо работают, все нормально. Я их приветствую, коллег своих.

Антон Челышев:

- Вот так буднично Александр Яковлевич об этом говорит. Почему? Потому что врачи - они на самом деле привыкли быть там, на передовой. И - все равно, коронавирус ли это, инфаркт, инсульт или какая-то другая зараза, источником которой, к сожалению, зачастую бываем мы сами. Александр Яковлевич, а вы – источник замечательных песен, и мы хотим испить из этого источника.

Розенбаум:

- Вам видно-то меня, в принципе? А то я себя в картинке не вижу.

Челышев:

- Мы вас видим и, самое главное, мы вас слышим.

Розенбаум:

- Ну, хорошо. Из Санкт- Петербурга, то есть из старого Ленинграда - песенка такая, неотмененная. Поехали.

С распаренных домов

Спадает летний зной

Иду я по прохладной мостовой

Надеждинской а ныне Маяковской...

(поет)

Челышев:

- А давайте, что называется, по второй сразу?

Розенбаум:

- Ну, вы как-то шустро сразу взялись.

Роман Карманов, директор Радио «Комсомольская правда»:

- Наши слушатели не могут не задать вопрос: а чем занимается любимый артист и певец на самоизоляции, как коротает дни?

Розенбаум:

- Как все, в общем - телевизор плюс работа. Мне хорошо – я могу работать. То есть писать, исправлять что-то, новое записывать.

У меня же инструменты в дому есть некоторые, поэтому - кроме телевизора и книг и каких-то хозяйственных дел, есть еще и творческие вопросы, которые с удовольствием решаются.

Карманов:

- Есть что-то и хорошее в этой ситуации, видимо. И после изоляции творческих людей мы, наверное, получим много новых альбомов и песен.

Розенбаум:

- Думаю, что да.

Челышев:

- Всероссийская болдинская осень - 2020 какая-то получается.

- Розенбаум:

- Всемирная!

Карманов:

- А как в Питере настроение, Александр Яковлевич? Там - заболевших…

Розенбаум:

- …да, поменьше, чем в Москве.

Карманов:

- Как самочувствие, настроение людей?

Розенбаум:

- Да нормальное в целом! Оно у всех разное, и оно сложное, потому что сложное время, что там объяснять.

Людям на работу нужно ходить для того, чтобы все было хорошо в домах.

А, с точки зрения погоды и народа на улицах, – ну, как везде: не очень много гуляющих. Практически нет никого.

А погода замечательная. Сейчас бы в парк наладиться куда-нибудь, а все закрыто.

Ведущие:

- Александр Яковлевич, спасибо вам огромное!

Розенбаум:

- Всем здоровья и удачи.