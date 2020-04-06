Коронавирус в Португалии, последние новости на 6 апреля 2020: заразились уже более 11 тысяч человек, растет количество ежедневных смертей

На утро 6 апреля 2020 года в Португалии уже более 11 тысяч зараженных коронавирусом - 11278 случаев.

Рост положительных тестирований на Covid-19 продолжается. Если двумя сутками ранее прибавилось 638 заражений, то за прошедшие – уже 754 случая.

Растет и количество смертей за день. За минувшее воскресенье официально зарегистрировано 29 смертей зараженных вирусом (сутками ранее было 20), общее число жертв Covid-19 в Португалии достигло 295 человек.

Медики оказывают помощь почти 11 тысячам больных, при этом 267 пациентов - в критическом состоянии. Большая часть заболевших и умерших - в северном регионе Португалии.

Количество излечившихся от коронавируса остается прежним – пока только 75 человек.

В отделениях интенсивной терапии 276 человек и большинство из них - пожилые люди. Средний возраст умерших у женщин составляет 85 лет, а у мужчин 80. Почти все погибшие имели до заражения какие-либо хронические заболевания. Об этом сообщила генеральный директор министерства здравоохранения Португалии Граса Фрейтас.

При этом по ее словам, заболевшие коронавирусом дети, даже с тяжелой и сложной клинической картиной, имеют огромный потенциал восстановления, и большая часть уже вернулась в семьи.

В Португалии фиксируют, что между датой первых симптомов и датой смерти у погибших от коронавируса проходит, в среднем, 8 дней.

Ранее в Португалии до 17 апреля продлили режим чрезвычайного положения из-за эпидемии COVID-19. Ограничено свободное передвижение по стране, собрания более пяти человек, за исключением семей, живущих вместе.