2020-04-06T08:29:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Армении, последние новости на 6 апреля 2020: заразилось уже 822 человека, прирост зараженных в два раза за неделю

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Армении на 6 апреля 2020 года
Александр Уриевский
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Министр Арсен Торосян опубликовал график роста количества зараженийМинистр Арсен Торосян опубликовал график роста количества заражений
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На 6 апреля 2020 года в Армении зафиксировано 822 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число заболевших выросло на 52 человека.

Увеличилось и число преодолевших болезнь, но оно пока заметно меньше количества новых больных. Полностью вылечились от коронавируса еще 14 человек. Число победивших Covid-19 в Армении достигло 57 человек.

За последние дни не было смертельных случаев, несмотря на то, что в критическом состоянии находятся 30 пациентов.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Армении составляет 7 человек.

Как сообщили в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Армении на лечении сейчас 758 человек.

Министр здравоохранения Арсен Торосян опубликовал график, который свидетельствует, что количество зараженных растет вдвое каждую неделю.

Комендант Республики Армения Тигран Авинян представил приложение для Google Play и AppStore - Covid-19 Armenia.

- Самым важным пунктом приложения является медицинское тестирование пользователей. В результате ответов на ряд вопросов система оценивает состояние вашего здоровья и в случае необходимости советует, каке шаги необходимо принять. Кроме того с пользователями из группы риска свяжутся эпидемиологи комендатуры и проведут собеседование, в результате которого решат, нуждается ли данное лицо в дальнейшем медицинском внимании, - сообщи Авинян.

Напомним, из-за распространения коронавируса уже с 16 марта в Армении введен и действует режим чрезвычайного положения. Въезд и выезд из страны предельно ограничены, запрещены все публичные мероприятия, не работает общественный транспорт кроме такси и железнодорожного сообщения. Школьники и студенты не учатся. Введены ограничения на поездки и пешие передвижения граждан. Ограничения установлены до 14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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