Коронавирус в Казахстане, последние новости на 6 апреля 2020: заразилось уже 584 человека, еще один заболевший скончался
На утро 6 апреля в Казахстане коронавирус официально подтвержден у 584 заболевших. За сутки число зараженных Covid-19 выросло на 53 человека.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Казахстане составляет 6 человек, сегодня зафиксировано 1 случай смерти.
В Шыкменте 5 апреля скончался 56-летний водитель-дальнобойщик, житель Туркестанской области. Он следовал из Москвы в Алматы с грузом в сопровождении сына. Он был госпитализирован 3 числа под ороге в Шыкменте, лабораторно у него подтвержден COVID-19. Сын доехал до Алматы, где был изолирован.
Всего сегодня в больницах Казахстана находятся 536 человек, в критическом состоянии шестеро из них.
Еще шесть жителей страны излечились за минувшие сутки от коронавируса.
Пациенты выздоровели в больницах Нур-Султана. Теперь официально излечившихся от коронавируса в Казахстане 42 человека: в Нур-Султане – 23 и в Алматы – 19.
Последние новости о коронавирусе в Казахстане, количество зараженных распределяется по территории страны таким образом:
Нур-Султан – 219
Алматы – 116
Кызылординская область – 37
Карагандинская область – 32
Атырауская область – 29
Жамбылская область – 28
Туркестанская область – 28
Северо-Казахстанская область – 25
Акмолинская область – 23
Шымкент – 14
Актюбинская область – 11
Алматинская область – 10
Восточно-Казахстанская область – 5
Мангистауская область – 3
Западно-Казахстанская область – 2
Костанайская область – 1
Павлодарская область – 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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