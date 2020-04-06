Коронавирус в Казахстане, последние новости на 6 апреля 2020: заразилось уже 584 человека, еще один заболевший скончался

На утро 6 апреля в Казахстане коронавирус официально подтвержден у 584 заболевших. За сутки число зараженных Covid-19 выросло на 53 человека.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Казахстане составляет 6 человек, сегодня зафиксировано 1 случай смерти.

В Шыкменте 5 апреля скончался 56-летний водитель-дальнобойщик, житель Туркестанской области. Он следовал из Москвы в Алматы с грузом в сопровождении сына. Он был госпитализирован 3 числа под ороге в Шыкменте, лабораторно у него подтвержден COVID-19. Сын доехал до Алматы, где был изолирован.

Всего сегодня в больницах Казахстана находятся 536 человек, в критическом состоянии шестеро из них.

Еще шесть жителей страны излечились за минувшие сутки от коронавируса.

Пациенты выздоровели в больницах Нур-Султана. Теперь официально излечившихся от коронавируса в Казахстане 42 человека: в Нур-Султане – 23 и в Алматы – 19.

Последние новости о коронавирусе в Казахстане, количество зараженных распределяется по территории страны таким образом:

Нур-Султан – 219

Алматы – 116

Кызылординская область – 37

Карагандинская область – 32

Атырауская область – 29

Жамбылская область – 28

Туркестанская область – 28

Северо-Казахстанская область – 25

Акмолинская область – 23

Шымкент – 14

Актюбинская область – 11

Алматинская область – 10

Восточно-Казахстанская область – 5

Мангистауская область – 3

Западно-Казахстанская область – 2

Костанайская область – 1

Павлодарская область – 1