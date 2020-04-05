«Вы в своем уме? Не ездите в родные города - не развозите заразу по стране!»: Ксения Бородина просит москвичей не навещать близких

Ксения Бородина с мужем и дочками живет в элитном поселке в Подмосковье. На территории закрытого поселка можно гулять без опаски – редко можно встретить соседей, большинство отдыхает на своих участках. В магазин за продуктами Бородина ездит при «полном параде»: в очках, маске и одноразовых перчатках.

Ксения три недели после заграничного путешествия провела на карантине, поэтому было время внимательно изучить новости, в том числе региональные о коронавирусе. И Бородина решила обратиться к 14 миллионам своих подписчиков с просьбой: не развозить по регионам вирус. Дело в том, что многие на вынужденных каникулах из Москвы (здесь зарегистрировано больше всего больных коронавирусом) разъезжаются по регионам страны: навестить родню, подвергая близких риску заражения.

«Друзья, посидите дома просто спокойно. И не ездите по стране, даже в свой родной город на это время. Не развозите заразу, позаботьтесь о пожилых родственниках своих. У нас правда в стране больше всего инфекции в столице и в Питере, давайте, пожалуйста, не будем растаскивать ее дальше!» - разумно призывает Бородина.

Ксения Бородина в магазин сейчас ходит в маске, очках и перчаткахФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Понятно, что у некоторых сейчас нет возможности остаться в Москве и платить за съемную квартиру, а вот если такая возможность есть, тогда действительно стоит воздержаться от путешествий. Кстати, сама Ксения Бородина на 8 марта рванула с мужем и друзьями в Куршевель – отмечать свой день рождения. А первый случай коронавируса в Москву привезли как раз с этого горнолыжного курорта. Ксения Бородина с мужем после путешествия сидели дома на карантине – их поездка обошлась без неприятных последствий. В понедельник 6 апреля после трех недель самоизоляции Бородина возвращается на «Дом-2»: на запись первого эфира с ее участием.

И Татьяна Навка также предупреждала людей о том, как вирус распространяется из мегаполисов по стране. Олимпийская чемпионка еще на прошлой неделе писала в инстаграме: «Мне звонила подруга, которая проживает в США, спортсменка, пловчиха, с рассказом о том, что ещё три недели назад, когда им рассказывали о вирусе, методах безопасности, все смеялись и продолжали общение. Многие студенты уехали домой и заразили своих бабушек и дедушек. Сегодня у них закрыты почти все организации, работают только магазины первой необходимости, нет масок, антисептика и туалетной бумаги, на улицах почти нет людей, нельзя выходить. Скорая помощь перегружена, даже частные центры, получить помощь сложно. Она сама заболела, у неё была вторая волна, когда её накрыло спустя пять дней, лихорадило с температурой, в полусознательном состоянии. Произошло это резко, ещё вчера она бегала по централ парку и прекрасно себя чувствовала. А уже на утро проснулась с лихорадкой, температурой и ужасным тяжелым состоянием. Еле выбралась из этого…»

Звезды предупреждают нас всех: не ослаблять бдительность, выполнять все рекомендации, чтобы не допускать распространения коронавируса.