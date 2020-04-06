2020-04-06T08:30:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Китае, последние новости на 6 апреля 2020: мир ждет «Великая депрессия»

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 6 апреля 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВА
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В Китае возобновили работу общественного транспортаВ Китае возобновили работу общественного транспортаФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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В Китае пациенты идут на поправку, за день выписали 209 человек, итого 76 964 выздоровевших. Тем не менее, за минувшие сутки выявлено 30 новых случаев заражение вирусом. С начала эпидемии зарегистрировано 81 669 случаев. Еще три человека стали жертвами COVID-2019, за весь период — 3 329. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 6 апреля 2020 года.

Китай обещает повторение «Великой депрессии»

Китайский центральный банк обещает миру «Великую депрессию». Глава международного департамента Народного банка Китая Чжу Цзюнь сообщил, что после пандемии COVID-2019, мир ждет «Великая депрессия», при этом добавил, что вероятность повторения сценария 1929 года низкая. Многие экономисты в один голос повторяют, что экономическое потрясение после коронавируса может быть серьезнее, чем кризис 2008 года.

Китай поделится масками

В течение месяца Китай должен завезти 80 млн масок в Россию. Страны договорились о поставке медицинских масок и защитных костюмов в конце апреля — начале мая. Об этом рассказал замглавы Минпромторга России Алексей Груздев. Ранее республика уже завозила в Россию 25 млн медицинских масок.

В китайских городах запускают общественный транспорт

После того как власти приняли меры по перезапуску экономики, в республике удалось возобновить работу наземного городского и транзитного транспорта, сообщает министерство транспорта КНР. На время эпидемии движения было перекрыто, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. В настоящие время в Китае не расслабляются и стараются не допустить новой волны COVID-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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