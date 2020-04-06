2020-04-06T03:14:32+03:00
Спорт

Фигуристка Алена Косторная честно сказала о своем отношении к Алине Загитовой и Евгении Медведевой

Чемпионка Европы 2020 года из-за коронавируса тренируется дома и общается с фанами в соцсетях [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Алена Косторная - победительница чемпионата Европы и финала Гран-При ушедшего сезона.Алена Косторная - победительница чемпионата Европы и финала Гран-При ушедшего сезона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 и победительница финала Гран-При 2019 Алена Косторная, как и все ученики Этери Тутберидзе, находится сейчас в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Спортсменка тренируется у себя дома, готовится к экзаменам в школе и в находит время для общения с фанатами в социальных сетях.

Алена Косторная решила устроить прямой эфир для своих фанатов в личном Инстаграме и ответила на все вопросы, которые приходили ей во время трансляции.

- Я равняюсь на Алину Загитову. Алина – это идеальный пример для подражания. Я всегда на нее смотрела – если у нее что-то не получалось, то она по сто раз заходила на этот элемент. Я считаю, что она уже как наставник. И мы очень хорошо общаемся, - говорит Алена.

Не забыла Косторная и про другую звездную фигуристку из группы Этери Тутберидзе - Евгению Медведеву.

- Медведева? Такой силы характера, как у Жени, я не видела ни у одного человека, - тоже очень тепло отозвалась о Жене Косторная, с которой они долго вместе тренировались на катке в "Хрустальном".

Однако же некоторые вопросы Алена отбросила, признавшись в эфире:

- Личные вопросы про молодых людей – я на них не отвечаю.

Прошедший сезон стал для Алены Косторной, как и двух других звездных юниорок Этери Тутберидзе Анны Щербаковой и Александры Трусовой первым среди взрослых. И три фигуристки побеждали на всех турнирах, в которых принимали участие по отдельности. А когда же собирались втроем, то тогда начиналась настоящая битва. Косторная выиграла финал Гран-При и чемпионат Европы, а у Щербаковой была победа на чемпионате России 2020 в Красноярске.

Алена Косторная. Показательные выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020.Чемпионка Европы 2020 Алена Косторная представила показательный номер под саундтрек к фильму 50 оттенков свободы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп: Около 1,7 миллиона американцев прошли тесты на коронавирус
Граждане США смогут покинуть Россию через несколько дней
Цена нефти марки Brent упала на 9% – до $31,69
«Тучные времена прошли»: Силуанов рассказал о новой реальности в российской экономике
Аналитики предрекли российским застройщикам жилья большие убытки из-за коронавируса
В Москве девушка осталась жива после падения с 9-го этажа
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 года составило 198 человек
Число выздоровевших от коронавируса в России на 6 апреля 2020 года составило 355 человек
Тигрица заразилась коронавирусом нью-йоркском зоопарке Бронкса
Джонсон в больнице будет находиться на искусственной вентиляции легких
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 6 апреля 2020 года составило 29 человек
Число умерших из-за коронавируса в России на 6 апреля 2020 года составило 45 человек
Футболист Федор Смолов объяснил, почему нарушил карантин и вернулся в Россию
Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса
Коронавирус в Италии: 5 апреля зафиксировано самое низкое число смертей за последние недели
В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы
Королева Великобритании Елизавета II поблагодарила врачей за борьбу с коронавирусом
За сутки в мире коронавирусом заразились более 82 тысяч человек
Коронавирус теряет свои позиции в Нью-Йорке
Россиянам рассказали, кому нужно носить маски