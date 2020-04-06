Фигуристка Алена Косторная честно сказала о своем отношении к Алине Загитовой и Евгении Медведевой

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 и победительница финала Гран-При 2019 Алена Косторная, как и все ученики Этери Тутберидзе, находится сейчас в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Спортсменка тренируется у себя дома, готовится к экзаменам в школе и в находит время для общения с фанатами в социальных сетях.

Алена Косторная решила устроить прямой эфир для своих фанатов в личном Инстаграме и ответила на все вопросы, которые приходили ей во время трансляции.

- Я равняюсь на Алину Загитову. Алина – это идеальный пример для подражания. Я всегда на нее смотрела – если у нее что-то не получалось, то она по сто раз заходила на этот элемент. Я считаю, что она уже как наставник. И мы очень хорошо общаемся, - говорит Алена.

Не забыла Косторная и про другую звездную фигуристку из группы Этери Тутберидзе - Евгению Медведеву.

- Медведева? Такой силы характера, как у Жени, я не видела ни у одного человека, - тоже очень тепло отозвалась о Жене Косторная, с которой они долго вместе тренировались на катке в "Хрустальном".

Однако же некоторые вопросы Алена отбросила, признавшись в эфире:

- Личные вопросы про молодых людей – я на них не отвечаю.

Прошедший сезон стал для Алены Косторной, как и двух других звездных юниорок Этери Тутберидзе Анны Щербаковой и Александры Трусовой первым среди взрослых. И три фигуристки побеждали на всех турнирах, в которых принимали участие по отдельности. А когда же собирались втроем, то тогда начиналась настоящая битва. Косторная выиграла финал Гран-При и чемпионат Европы, а у Щербаковой была победа на чемпионате России 2020 в Красноярске.