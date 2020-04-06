2020-04-06T07:44:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 6 апреля 2020: накануне зафиксировали самое низкое число смертей за последние недели

Рассказываем о последних новостях о коронавирусе в Италии на 6 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 6 апреля 2020: уже 128 948 случаев заболеванияКоронавирус в Италии, последние новости на 6 апреля 2020: уже 128 948 случаев заболеванияФото: REUTERS
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Италия долгое время была первой в Европе по распространению коронавируса, но Испания за минувшие сутки поднялась выше. По последним новостям на 6 апреля 2020 года ситуация с коронавирусом в Италии выглядит так: 128 948 случаев заболевания, 15 887 человек скончались от инфекции.

В стране закрыто все: заведения общепита, развлекательные центры, фитнес-клубы, салоны красоты. Все жители сидят дома, выходят лишь в магазин или в аптеку. За нарушение ограничительных мер полагается большой штраф - от 400 до 3000 евро.

В Италии начались проблемы с масками, респираторами, ИВЛ и прочими медицинскими приспособлениями. Поэтому некоторые страны направили Италии гуманитарную помощь, а также отправили на подмогу своих специалистов, чтобы те помогали местным военным или медикам.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Италии на 6 апреля 2020 года таковы: с сегодняшнего дня новый полевой госпиталь в Бергамо начнет принимать пациентов. Он оборудован отделениями реанимации, интенсивной терапии, диагностической лабораторией и отделением для тех, кто уже выздоравливает.

Еще из хороших новостей - накануне в стране зафиксировали самое низкое число смертей за последние недели. За сутки от инфекции скончались 525 человек, а выздоровели - 819.

Кадры Милана, опустевшего из-за карантина по коронавирусу, с высоты птичьего полета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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