Отец 15 минут пытался спасти подавившегося курагой сына, выполняя указания врача по телефону

Трагический случай произошел в подмосковном поселке Лесной Городок, Одинцовского района Подмосковья. Утром 4 апреля семья Петровых* как обычно завтракала на своей кухне. Светлана* кормила своего 2-летнего сына из ложечки, как вдруг ребенок поперхнулся и начал задыхаться. Отец сразу же бросился звонить в скорую помощь. Мужчина сообщил медикам о том, что его сын Ваня подавился кусочком кураги и теперь задыхается. На место происшествия экстренно отправили карету скорой помощи.

Пока бригада медиков была в пути, врач службы спасения по громкой связи подробно объяснял отцу, какие действия нужно предпринять для спасения ребенка. Мужчина 15 минут выполнял все указания врача, изо всех сил стараясь вернуть сына к жизни, дать ему еще время, пока не прибудет подмога. Скорая помощь с сиренами залетела во двор дома. Врачи бегом поднялись в нужную квартиру и сменили отца, продолжив реанимацию ребенка. Медики бились за жизнь малыша, однако было уже поздно - мальчика спасти не удалось.

«В полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи, выехавшей на экстренный вызов к задыхающемуся ребенку в поселок Лесной Городок, на улицу Энергетиков. Прибыв на место, медики обнаружили 35-летнего Сергея П.* выполняющего реанимационный действия со своим 2-летним сыном Иваном П.* Врачи продолжили реанимировать ребенка, однако помочь мальчику уже ничем не смогли - маленький Ваня скончался. Как пояснили врачи полицейским, кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов, в связи с чем спасти его не представлялось возможным,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время Следственный Комитет по Одинцово проводит проверку по факту смерти 2-летнего ребенка. Оперативникам предстоит выяснить все обстоятельства случившего.

*- имена изменены, прим ред