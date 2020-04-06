Хабиб выбыл: Босс UFC Дана подтвердил отмену боя Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов не выйдет в октагон 18 апреля. Его долгожданный поединок с Тони Фергюсоном не состоится. Но сам турнир по смешанным единоборствам все-таки должен пройти. Кто заменит на нем дагестанца, глава UFC Дана Уайт обещает объявит в ближайшее время.

«Турнир состоится, но Хабиб выбыл. Я объявлю весь состав турнира завтра», - именно этот твитт босса UFC Даны Уайта разбил последние надежды фанатов Хабиба увидеть его бой 18 апреля. Шансы, если честно, были невысоки. Но Нурмагомедов сам подарил надежду своим болельщикам. Хабиб заявил, что готов попробовать вылететь в любую точку мира, где состоится бой, только пусть ему назовут локацию поединка. Но место турнира UFC до сих пор - секрет.

Тут фантазий полно. Писали, что турнир по смешанным единоборствам может состояться на авианосце. Или бойцов завезут в легендарную тюрьму «Алькатрас». Из России накидывали свои варианты – например Белоруссию, в частности Минск. Но скорее всего, все будет прозаичнее. Среди возможных вариантов локации в СМИ лидирует штат Флорида.

Многие считают, что турнир UFC 249 и вовсе не состоится. А Дана Уайт просто блефует и зачем-то тянет время, не объявляя об отмене. Но на днях босс UFC и главы других спортивных лиг встречались с президентом Дональдом Трампом. Подробности совещания, на котором наверняка обсуждался возможный крах всего профессионального спорта, не раскрываются. Но Трамп после встречи заявил: «Спорт собирается вернуться. Я не могу сказать вам точную дату, но я думаю, что это произойдет как можно быстрее».

Возможно, это как раз намек на 18 апреля. А следом и Тони Фергюсон подтвердил, что готов драться. «Так мы дадим людям немного надежды. Доктора и медсестры сейчас сражаются за жизни людей, и если мой бой позволит внести свой вклад, я готов это сделать», - заявил Тони в интервью ESPN. Кажется, этот парень точно знает, что надо говорить, чтобы казаться легендой.

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