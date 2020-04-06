2020-04-06T11:42:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Узбекистана, последние новости на 6 апреля 2020: в стране 298 случаев заражения, два человек скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Узбекистане
Анна Маркова
Поделиться:
Выздоровевших пациентов от коронавирусной инфекции приветствовали цветами.Выздоровевших пациентов от коронавирусной инфекции приветствовали цветами.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
Изменить размер текста:

Несмотря на тревожную ситуацию в мире, вызванную пандемией коронавируса, в Узбекистане обстановка контролируемая. На 6 апреля, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 298 человек, умерли два человека. Последние подтвержденные случаи выявлены среди тех, кто находились на карантине в стационарных.

Выздоровели еще 5 зараженных граждан Узбекистана. Министр здравоохранения Алишер Шадманов лично проводил их с Научно-исследовательского института вирусологии в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Из 298 лиц, зараженных коронавирусом, в настоящее время полностью вылечены 30 человек. Число выздоравливающих растет с каждым днем.

Этой продукцией обеспечено 1684 столичные, нуждающиеся в социальной защите малообеспеченные семьи

Напомним, на карантин уже взяты 100 тысяч человек. Узбекистан усилил поддержку населения и предпринимателей в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Президент республики выделил более на это более 8 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Узбекистане, последние новости на 4 апреля 2020: в стране 221 случаев заражения, два человека скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Узбекистане на 4 апреля 2020 года (подробнее...)

Коронавирус в Узбекистане, последние новости на 3 апреля 2020: в стране 205 случаев заражения, два человека скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Узбекистане на 3 апреля 2020 года (подробнее...)

Коронавирус в Узбекистане, последние новости на 1 апреля 2020: в стране 173 случая заражения, два человека скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Узбекистане на 1 апреля 2020 года (подробнее...)

Коронавирус в Узбекистане, последние новости на 31 марта 2020: в стране 167 случаев заражения, два человека скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Узбекистане на 31 марта 2020 года (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Экономист предрек начало восстановления экономики не раньше, чем через год
Мария Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с подписчиками во время самоизоляции
Экономист объяснил, почему каникулы дадут только на ипотеку до 1,5 миллионов рублей
Михаил Горбачёв сообщил «Комсомольской правде», что после четырёх операций похудел на 30 килограммов
Михаил Мишустин о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Любые ограничения должны быть адекватными"
Правительство разработало стресс-тесты для компаний с карантином до осени и нефтью по 10 долларов
Из-за коронавируса чаще тревожатся женщины, студенты и безработные
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 195 тысяч человек
Михаил Горбачёв оценил действия российских властей в борьбе с коронавирусом
Директор НИИ Склифосовского: вылечить от коронавируса за три дня невозможно
Российская компания зарегистрировала 40-минутный экспресс-тест на коронавирус
Среди новых зараженных коронавирусом в Москве 30 детей
Треть строек жилья могут остановиться из-за ограничений, связанных с коронавирусом
Мишустин: иностранцам в РФ, которые не могут вернуться на родину, продлевают визы
Оставшиеся за границей россияне получат финансовую поддержку
В России за сутки скончались еще два пациента с коронавирусом
В Госдуме предложили запретить выселять съемщиков из-за самоизоляции
Врач рассказал, как коронавирус влияет на хронические заболевания
Туроператоры предложили отсрочить выплаты россиянам за аннулированные туры до 2022 года