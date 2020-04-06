Коронавирус в Узбекистана, последние новости на 6 апреля 2020: в стране 298 случаев заражения, два человек скончались

Несмотря на тревожную ситуацию в мире, вызванную пандемией коронавируса, в Узбекистане обстановка контролируемая. На 6 апреля, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 298 человек, умерли два человека. Последние подтвержденные случаи выявлены среди тех, кто находились на карантине в стационарных.

Выздоровели еще 5 зараженных граждан Узбекистана. Министр здравоохранения Алишер Шадманов лично проводил их с Научно-исследовательского института вирусологии в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Из 298 лиц, зараженных коронавирусом, в настоящее время полностью вылечены 30 человек. Число выздоравливающих растет с каждым днем.

Этой продукцией обеспечено 1684 столичные, нуждающиеся в социальной защите малообеспеченные семьи

Напомним, на карантин уже взяты 100 тысяч человек. Узбекистан усилил поддержку населения и предпринимателей в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Президент республики выделил более на это более 8 млрд рублей.

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