2020-04-06T11:32:26+03:00
Спорт

Британские СМИ: Смолов бежал из-под карантина в Испании на день рождения внучки Ельцина

Марии Юмашевой 14 апреля исполняется 18 лет: звездная свадьба все ближе?
Константин ИВАНОВ
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Отъезд из Испании выступающего за «Сельту» Федора Смолова наделал шумуОтъезд из Испании выступающего за «Сельту» Федора Смолова наделал шумуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Звезда российского футбола, нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов неожиданно объявился в Москве. Как утверждает издание The Guardian, форвард бежал из-под карантина в Виго через закрытые границы сначала на самолете, а потом на машине, чтобы попасть на 18-летие внучки первого президента страны Бориса Ельцина. Ранее СМИ сообщали о романе Федора Смолова с несовершеннолетней Марией Юмашевой и предрекали звездную свадьбу.

Отъезд из Испании выступающего за «Сельту» Федора Смолова наделал шуму. Российский форвард в одиночестве стойко переносил все тяготы строгого испанского карантина, сидел под замком, общался с близкими по интернету и никуда не высовывался. Но вдруг в начале апреля сорвался в Россию. Испанцы напряглись: у них прошла информация, что Смолов сбежал из Виго, не поставив в известность руководство клуба. Вскоре выяснилось, что Федор согласовал с «Сельтой» свой отъезд. Но что заставило его сорваться в Москву?

Путешествовать сейчас между странами – дело очень непростое. Границы закрыты, почти все сидят на карантине, самолеты не летают, поезда не ходят. Чтобы выбраться из Виго Смолову сначала пришлось заказать частный самолет до одной из пограничных с Россией стран. А потом преодолеть оставшийся путь на машине. В Москве его ждет 14-дневный карантин. Но для чего такие сложности? The Guardian пишет, что все дело в любви – Федор спешил на день рождения своей девушки Марии Юмашевой, внучки Бориса Ельцина.

Версия выглядит очень правдоподобно. Потому что день рождения непростой – 14 апреля Мария празднует свое 18-летие. И только после совершеннолетия внучки Ельцина Смолов и Юмашева смогут открыто объявить о своих отношениях. И возможно, даже объявить о помолвке.

Информация о романе 30-летнего футболиста и 17-летней девушки просочилась несколько месяцев назад. Скандала как такового не получилось: у пары серьезные намерения и в их окружении говорили даже о скорой свадьбе. В конце концов Смолов с зарплатой больше 3 млн евро в год после расставания с Викторией Лопыревой считается самым завидным женихом российского футбола. Но все равно Мария Юмашева оставалась несовершеннолетней, и возможно, в том числе и из-за этих слухов Смолов неожиданно сорвался в аренду в испанский клуб из «Локомотива».

В «Сельте» у форварда сборной России, кстати, стало неплохо получаться – он забил гол «Реалу», выходил во всех матчах своей новой команды на поле, и в том числе благодаря Федору его клуб поднялся со дна турнирной таблицы. Короче, Смолов в Испании – герой. А в России – еще, получается, и герой-любовник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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