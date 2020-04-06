2020-04-06T12:47:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 6 апреля 2020: скончались 5 человек, а среди заболевших - 3-летний ребенок

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 6 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Пять человек скончались за последние сутки в ПодмосковьеПять человек скончались за последние сутки в ПодмосковьеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Московской области увеличилось до 387 человек. Как сообщает региональный Оперативный штаб, только за последние сутки здесь выявили еще 82 пациентов с COVID-2019.

Самая печальная новость: только за сутки в больницах Подмосковья скончались пять человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Это при том, что за весь предыдущий период в области отмечали лишь три случая с летальным исходом.

По данным Оперативного штаба, большинство новых зараженных - люди в возрасте от 40 до 63 лет (36 из 82). 33 заболевших – мужчины и женщины, которым от 18 до 40 лет. Также в списке подтвержденных пациентов с коронавирусом 11 пожилых людей от 66 до 86 лет и двое детей - причем, самому младшему заболевшему 3 года (второму 14).

За весь предыдущий период наибольшее число заболевших отмечали среди жителей Одинцово. Теперь на первое место вышли Химки - там уже 34 подтвержденных случая. В Одинцове - 31. По 21 – в Красногорске и Люберцах, 20 в Мытищах, по 18 в Балашихе и Ленинском городском округе.

На текущий момент в Московской области 387 случаев заражения коронавирусом. 8 человек находятся в тяжелом состоянии. За весь период из больниц выписали 39 человек, переболевших COVID-2019.

«На данный момент в регионе зафиксировано 387 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - подытожили в Оперативном штабе Московской области по коронавирусу. - 8 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. 39 человек выписались из больниц после выздоровления».

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кремль призвал жителей России к ответственному отношению к здоровью и дисциплине
Продавать защитные маски и перчатки в России смогут только компании с лицензией
Пациент с коронавирусом впервые скончался в Бурятии
Дмитрий Песков о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Не надо одной краской красить всю страну"
Снижение пассажиропотока аэропортов России достигло почти 90%
Названы сферы бизнеса, которые больше всего пострадают от коронавируса
Минздрав установил требования к больницам, работающим с зараженными коронавирусом
Студентам-медикам разрешили работать с больными коронавирусом
Япония планирует ввести режим ЧС в мегаполисах
В 2020 году россияне будут активнее рассчитываться банковскими картами
Путин и Пашинян по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и сотрудничество с ЕАЭС
Тесты на коронавирус будут проводить бесплатно по ОМС
Россиянам временно не будут отключать коммунальные услуги за долги
Японский автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за коронавируса