Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 6 апреля 2020: скончались 5 человек, а среди заболевших - 3-летний ребенок

Число заболевших коронавирусом в Московской области увеличилось до 387 человек. Как сообщает региональный Оперативный штаб, только за последние сутки здесь выявили еще 82 пациентов с COVID-2019.

Самая печальная новость: только за сутки в больницах Подмосковья скончались пять человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Это при том, что за весь предыдущий период в области отмечали лишь три случая с летальным исходом.

По данным Оперативного штаба, большинство новых зараженных - люди в возрасте от 40 до 63 лет (36 из 82). 33 заболевших – мужчины и женщины, которым от 18 до 40 лет. Также в списке подтвержденных пациентов с коронавирусом 11 пожилых людей от 66 до 86 лет и двое детей - причем, самому младшему заболевшему 3 года (второму 14).

За весь предыдущий период наибольшее число заболевших отмечали среди жителей Одинцово. Теперь на первое место вышли Химки - там уже 34 подтвержденных случая. В Одинцове - 31. По 21 – в Красногорске и Люберцах, 20 в Мытищах, по 18 в Балашихе и Ленинском городском округе.

На текущий момент в Московской области 387 случаев заражения коронавирусом. 8 человек находятся в тяжелом состоянии. За весь период из больниц выписали 39 человек, переболевших COVID-2019.

«На данный момент в регионе зафиксировано 387 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - подытожили в Оперативном штабе Московской области по коронавирусу. - 8 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. 39 человек выписались из больниц после выздоровления».