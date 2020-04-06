Юлия Ефимова отпраздновала день рождения на карантине. И она великолепна!

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова отпраздновала свой 28-й день рождения и выложила очередное очаровательное фото с пляжа. На самом же деле Юля у себя в Америке соблюдает карантин и тренируется дома. Она об этом рассказала в соцсетях на прямой линии, которую устроил "Матч ТВ».

- Как и все, занимаюсь с тем, что у меня было: мячик, резиночки, коврик. Делаю упражнения на пресс, ноги. Недавно приобрели беговую дорожку. Теперь вот бегаю. Я больше времени стала проводить на диване, - рассказывает Ефимова, которая еще на прошлой неделе выкладывала видео, как она отжимается на балконе и гребет ногами в ванной.

Ефимова также успевает совмещать приятное с полезным и соблюдать режим, вставать пораньше.

- Пару дней во время карантина бездельничала, а так, как правило, мою окна, разбираю старые вещи, читаю книги. Даже обидно, что нет времени долго бездельничать. Каждое утро у меня тренировка: бег и упражнения с собственным весом, растяжка.

Ефимова также говорит, что перенос Олимпиады в Токио сбил все ее планы.

- Я рассчитывала, что Олимпиада будет в этом году, набрала хорошую форму. Есть ли шанс, что я останусь в спорте после Токио? Не знаю. Либо... еще год-полгода доплавать, потому что при хорошей подготовке хватит примерно на такой период.

"Что ж, очередные «надцать» лет. И как бы я не старалась скрыть свой д.р это уже увы невозможно. Спасибо всем большое, как всегда 1000000 поздравлений, и самых лучших пожеланий! Не этот год, так следующий. Вижу цель, иду к ней", - подписала Юлия Ефимова свое фото.

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