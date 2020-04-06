2020-04-06T13:08:33+03:00
Политика

Расчеты комплексов «Панцирь» отразили удары условного противника

Кадры учений под Астраханью [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"Фото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

В Астраханской области прошли военные учения с участием расчетных комплексов «Панцирь». На полигоне «Ашулук» военные зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО отразили авиационный налет условного врага.

Переброшенные из Ленинградской области под Астрахань расчеты пушечных зенитных ракетных комплексов «Панцирь» совершили марш на полигон и приступили к дежурству. В рамках учений военнослужащие обнаружили крылатые ракеты и самолеты условного противника и открыли огонь по целям. Технику неприятеля имитировали сверхзвуковые мишени.

Для уничтожения противника проведены не только запуски ракет, но и пушечные выстрелы, передает сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого в рамках учений боевые расчеты сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке. Кадру стрельб были опубликованы в Сети.

Зенитные комплексы «Панцирь» отразили авианалет условного противника в Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я ему кость ращу, а он жалуется и просит отрезать ногу»: военный врач - о пациентах, службе и чудесном спасении
Самарского травматолога Михаила Федосеева знает вся страна: он берется за самые сложные случаи и в операционной творит чудеса. Как у него это получается, он рассказал корреспондентам «КП-Самара».
Новости 24
Кремль призвал жителей России к ответственному отношению к здоровью и дисциплине
Продавать защитные маски и перчатки в России смогут только компании с лицензией
Пациент с коронавирусом впервые скончался в Бурятии
Дмитрий Песков о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Не надо одной краской красить всю страну"
Снижение пассажиропотока аэропортов России достигло почти 90%
Названы сферы бизнеса, которые больше всего пострадают от коронавируса
Минздрав установил требования к больницам, работающим с зараженными коронавирусом
Студентам-медикам разрешили работать с больными коронавирусом
Япония планирует ввести режим ЧС в мегаполисах
В 2020 году россияне будут активнее рассчитываться банковскими картами
Путин и Пашинян по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и сотрудничество с ЕАЭС
Тесты на коронавирус будут проводить бесплатно по ОМС
Россиянам временно не будут отключать коммунальные услуги за долги
Японский автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за коронавируса