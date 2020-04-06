Русская туристка, застрявшая в Таиланде: День в больнице — тысяча долларов. А у многих и на еду денег нет

БИЛЕТЫ ДОМОЙ ЗА 100 ТЫСЯЧ СГОРЕЛИ

Сотни русских туристов застряли за границей. Для многих райские острова превратились в настоящую тюрьму. Домой вернуться невозможно. Больших денег в запасе у людей нет. Поэтому им приходится выживать. Вот конкретная история. Юлия с мужем — пенсионеры. Их сын работает в Китае. И решил отправить бабушку и дедушку вместе с внучками на зиму в Тайланд. Теперь они не могут вернуться домой.

- Мы вылетели в Таиланд 31 января. Еще только в Китае начиналось все, - рассказала «КП» Юлия. - У нас сын живет в Китае, работает. Было запланировано заранее, еще на новый год, он приезжал в Россию к нам и планировали после нового года все поехать в Таиланд и там провести всю зиму. Потому что у него двое маленьких детей – 4 и 5 лет – они часто ОРЗ болеют. Еще до всякой эпидемии. Настало время возвращаться. И мы 1 марта купили билет, он нам купил, на 30 марта, у нас заканчивалась виза, в Россию.

Улететь у них не вышло — билеты сгорели. Потом была еще одна попытка купить билеты на самолет и улететь. Но и это не вышло.

- А билеты не дешевые – одни под сто тысяч, вторые 75 тысяч. Это не на двоих. Но сейчас я просто благодарю бога, что мы не попали, что нас не взяли. Потом полистала информацию, я поняла, что этим бортом летели четверо китайцев в Россию и они все были заражены коронавирусом, - сказала женщина.

ЕВРОПЕЙЦЕВ В КАФЕ НЕ ПУСКАЮТ

Сын оплатил им жилье в Тайланде. Но вылететь в Россию, как сказал российский консул, туристам не получится до 1 мая.

- Некоторые русские снимают один домик на 10 человек. Все друг другу помогают. Есть люди, которые живут в Бангкоке несколько лет, они привозят питание какое-то в аэропорт, когда многие там ночевали. Особенно там вот женщина с двумя детьми была, парень с 26-го числа там сидел, не мог улететь, одни билеты аннулировали, а денег на другие у него не было, и он ночевал в аэропорту

Самое страшное, как говорит Юлия, попасть в больницу без страховки. Счет может быть безумным.

- В Бангкоке уже сколько там сегодня обнаружено, ну, подтверждено 6 русских, которые заражены коронавирусом. Есть такая информация, что один день нашего русского в больнице стоит 1000 долларов и выше, в зависимости от тяжести заболевания. Конечно, страховки никакой тут нет. Я думаю, что не потянет такое страховка. В центре Бангкока все кафе закрыты, они не разрешают там питаться европейцам, - сказала она.

Туристка говорит, что и общаться с европейцами местные боятся. Держат дистанцию.

- Все не хотят общаться. И русские не хотят друг с другом общаться. Все держат дистанцию, все боятся, все напуганы. Потому что мы здесь не защищены никак и каждый сам за себя и все держат дистанцию. И в масках все. Мы не снимаем маски, только на море, когда друг от друга далеко. Тайцы категорически, чтобы все были на дистанции и в маске, - поделилась Юлия.

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Откуда так много, ведь туристов однозначно меньше, удивитесь вы. Ответ прост – связанные по рукам и ногам появившимися ограничениями, на родину двинулись те, кто приехал в этот рай на Земле ( ну, с точки зрения климата это так) не только отдыхать, но и работать на удаленке, или подрабатывать на туристические компании, или просто лежать на пляже, живя на деньги от сдачи квартиры в родном городе. А таких уже много и они тянули до последнего. Теперь их всех волнует один вопрос – как вернуться из Таиланда в Россию в период коронавируса? Дома в разгар болезни все же и стены помогут. И врачи, и бесплатная медицина. (подробности)