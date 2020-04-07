2020-04-06T16:00:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Закроют ли границы между регионами России

Премьер Мишустин раскритиковал решение некоторых губернаторов закрыть границы регионов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Закроют ли границы между регионами РоссииЗакроют ли границы между регионами РоссииФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В последнее время все больше субъектов России вводят новые правила, согласно которым всех пассажиров, прилетающих в регион из Москвы, будут изолировать на 14 дней. К таким мерам прибегли власти Томска, Красноярска и Норильска. Некоторые губернаторы пошли еще дальше и заявили о возможности закрытия границ. С таким заявлением уже выступили власти Чеченской республики.

Однако Премьер Михаил Мишустин раскритиковал подобные действия руководителей субъектов и пояснил, что границы между регионами России закрывать не будут.

Он напомнил, что президент России дал губернаторам право, самим решать, какие ограничения стоит вводить в каждом отдельном субъекте. Большинство из них справились с этой задачей. Но в некоторых регионах были перегибы, когда руководство закрывало административные границы, не пуская граждан на свою территорию.

- Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые введены президентом. - заключил Мишустин.

Эту же позицию высказал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Возможно, чрезмерный эмоциональный фон может где-то присутствовать, но не надо одной краской красить всю страну, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Британцы ломают и поджигают «распространяющие коронавирус» вышки 5G
Украина из-за коронавируса закрыла пешеходные переходы на границе
Число выздоровевших от коронавируса в России на 7 апреля 2020 года составило 406 человек
Макрон пожелал Джонсону поскорее выздоравливать от коронавируса
Число умерших из-за коронавируса в России на 7 апреля 2020 года составило 47 человек
Самолет доставил россиян из Бангладеш в Нижний Новгород
Bloomberg: США и Канаду не пригласили на совещание ОПЕК+
Распространение коронавируса в мире: число зараженных за сутки превысило 77 тысяч
Власти Нью-Йорка готовы хоронить в городских парках
Минпромторг расследует инцидент с Овсянниковым в аэропорту Ижевска
Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии
Полиция Италии накрыла организованную «банду» пенсионеров, которые нарушали строгий карантин
Нетаньяху объявил о введении карантина в Израиле по всей стране
У главного тренера «Манчестер Сити» от коронавируса умерла 82-летняя мать
Ученые рассказали, могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса
Россия возобновила вывоз россиян на родину
В ВОЗ рекомендовали отказаться от алкоголя в условиях карантина
Меркель назвала коронавирус самым серьезным испытанием в истории Евросоюза
Евросоюз организует военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом
В работе сервисов «Яндекс» произошел масштабный сбой
Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: В России нет ожидания войны после пандемии
В Москве умерли два пациента с коронавирусом