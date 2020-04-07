Закроют ли границы между регионами России

В последнее время все больше субъектов России вводят новые правила, согласно которым всех пассажиров, прилетающих в регион из Москвы, будут изолировать на 14 дней. К таким мерам прибегли власти Томска, Красноярска и Норильска. Некоторые губернаторы пошли еще дальше и заявили о возможности закрытия границ. С таким заявлением уже выступили власти Чеченской республики.

Однако Премьер Михаил Мишустин раскритиковал подобные действия руководителей субъектов и пояснил, что границы между регионами России закрывать не будут.

Он напомнил, что президент России дал губернаторам право, самим решать, какие ограничения стоит вводить в каждом отдельном субъекте. Большинство из них справились с этой задачей. Но в некоторых регионах были перегибы, когда руководство закрывало административные границы, не пуская граждан на свою территорию.

- Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые введены президентом. - заключил Мишустин.

Эту же позицию высказал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Возможно, чрезмерный эмоциональный фон может где-то присутствовать, но не надо одной краской красить всю страну, - отметил он.