Медики оценили риск заразиться COVID-19 через вентиляцию и канализацию

В соцсетях новая страшилка. В её основу легли февральские исследования китайских медиков, которые обнаружили, что новый коронавирус несколько дней сохраняет жизнеспособность в человеческом кале, а также недавние - почти официальные - заверения в том, что COVID-19 передается главным образом воздушно-капельным путем. Примерно в 96 процентах случаев.

Совместив одно с другим, энтузиасты «догадались», что зараза может распространятся по стоякам и через вентиляцию. По их логике, если из сливных отверстий в ванной или в раковине иной раз «несёт» канализацией, а на кухне пахнет щами, которые варят в квартире сверху, то это свидетельствует о том, что с вашей вентиляцией что-то не ладно – она подсасывает чужие миазмы, а вместе с ними и кронавирусы. Если, конечно, у кого-то из соседей они имеются.

Картину усугубляет Жэнг Квайвей (Zhang Qiwei) – профессор Южного медицинского университета ( School of Public Health of the Southern Medical University), который объясняет: вирусы, попавшие вместе с калом в унитаз, оказываются не только в канализации, но и в окружающем воздухе – нет, не с миазмами, а с капельками воды, которые разлетаются из унитаза в процессе смывания его содержимого. Попав сначала в помещение, зараза может просочиться и в вентиляцию.

Узнав о перспективе заразиться даже в самоизоляции, в первую очередь «напряглись» жители многоэтажек. Многие кинулись заклеивать пластиковыми пакетами вентиляционные решетки. Не смотря на доводы экспертов, например, Георгия Викулова - директора Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Он уверял, что лишать себя вытяжки вряд ли разумно. Потому что вирус разлетается от кашляющего или чихающего максимум на 3 метра и в вентиляции не циркулирует. В самом деле, чтобы заразиться от соседей, надо чтобы они были носителя инфекции, чтобы кашляли прямо в вентиляционное отверстие, чтобы вентиляция в целом была неисправна – не вытягивала воздух наружу, и чтобы сами вирусы были невероятно изворотливы – не залипали бы на стенках и изгибах вентиляционных коробов, а долетали бы до соседних квартир.

Ну, вот где от врусов спрятаться?

Теоретически «трагическое» стечение обстоятельств возможно, но в реальной жизни – маловероятно. Как удар астероида, прилетевшего из космоса. А вот насколько именно маловероятно? Ответа нет, поскольку подобных экспериментов никто не проводил.

Иное дело самолеты с замкнутыми системами вентиляции. Тут и без экспериментов просто очевидно, что, попав вентиляцию и кондиционеры, вирусы рано или поздно доберутся до всех пассажиров. Судьба которых будет зависеть лишь от того, какую дозу заразы они получат.

Аналогичная опасность подстерегает и офисных работников, располагающихся в больших зданиях, оборудованных установками для циркуляции воздуха. Времени жизни коронавируса - около 3 суток, по некоторым данным, вполне хватит, чтобы добраться до рабочих мест. Даже самых высокопоставленных.

Но пассажиров сейчас почти не осталось, а большинство офисных работников самоизолировались.

Что делать гражданам, сидящим по квартирам? Время от времени открывать окна и проветривать кухни и комнаты. Особо мнительные могут, конечно заклеить вентиляционные решетки, но только не пластиком, а парой медицинских масок. Чтобы отток воздуха все-таки сохранялся.

Спуская воду в унитазе, прикрывайте его крышкой. На всякий случай. Сами так делайте и соседей попросите. Записочкой. Береженого бог бережет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

От больших капелек к маленьким

Считается, что один человек заражает других, чихая или кашляя: вирусы распространяются вместе с каплями. Эти капли, размер которых превышает 5 микрометров, далеко не летят. От сюда и дистанция, считающаяся безопасной: от 1,5 до 3 метров.

Но оказывается, люди «генерируют» и куда меньшие капли – так называемый биоаэрозоль. Его капельки, которые появляются в том числе и в процессе разговора, летят дальше и висят в воздухе дольше.

Вирус передается воздушно-капльным путем. Похоже, что это правда.

О том, что биоаэрозоль способен нести вирусы, а стало быть, и заражать свидетельствуют исследования, о которых заявил недавно Харви В. Файнберг (Harvey V. Fineberg) из Постоянного Комитета по новым инфекционным заболеваниям и угрозам здоровью 21 века (Standing Committee on Emerging Infectious Diseases and 21st Century Health Threats).

Что делать? Либо держаться подальше друг от друга либо носить маски. Носить всем. ВОЗ, кстати, рекомендует.