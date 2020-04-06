Онлайн-концерт “Настоящая музыка с Вадимом Саралидзе” и группой “Свинцовый туман” на Радио «КП»

Доказано на практике: музыка, хорошее настроение и «Комсомольская правда» побеждают любые страхи. Когда мы заперты на замок, рок без границ - это то, что нужно! Подключайтесь и подпевайте! Нас — целая страна. Вместе — классно!

В эту среду мы в очередной раз продолжим наш нашумевший музыкальный марафон #Рокпротивкоронавируса. В 20:00 настраивайтесь на нашу волну, включайте трансляцию на сайте kp.ru, в сообществах “КП” Вконтакте и Одноклассниках или на телеканале “Большой эфир”. Специально для вас музыканты группы “Свинцовый туман” будут играть в пустом помещении клуба «16 Тонн» и заряжать позитивной энергией!

Присоединяйтесь! 8 апреля с 20.00 по Москве всех, кто в карантине и не очень, ждет живая музыка от группы “Свинцовый туман”!