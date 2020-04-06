Купон «СидимДома»: Пытаясь заработать в кризис, звезды распродают фирменные вещи со скидкой

Как поживает бизнес в условиях надвигающегося мирового кризиса и всеобщей самоизоляции, нетрудно представить. А как себя чувствуют звезды шоу-бизнеса, отсеченные заразой от корпоративов, съемок, салонов красоты и рекламных контрактов? Тоже невесело. Даже брендированные собственной фамилией вещи приходится распродавать со скидкой.

Как известно, по образованию Павел Воля — не шоумен, а преподаватель русского языка и литературы. Потому и фирменный мерч он решил создавать, отталкиваясь от мастодонтов родной словесности. Фото: volyawear.ru

Классика от Воли

Как известно, по образованию Павел Воля — не шоумен, а преподаватель русского языка и литературы. Потому и фирменный мерч он решил создавать, отталкиваясь от мастодонтов родной словесности. Так, бренд VOLЯ предлагает худи, толстовки и спортивные костюмы с принтом UCHITE RUSSKY YAZIK, а футболки — с цитатами Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Николая Гоголя и изображением Михаила Булгакова во всю спину. Из-за дефицита заказов в условиях карантина, магазин предлагает одежду со скидкой 15% по коронавирусному промокоду СИДИМДОМА. Это даст возможность покупателю взять костюм чуть дешевле 10 тысяч рублей, а женское платье — дешевле пяти с половиной тысяч рублей.

Колоритный танцор Дмитрий Красилов, приквартированный к группе Little Big, которая должна была представить Россию на «Евровидении-2020», стал не только героем мемов, но и символом позитива и добра. Фото: littlebig.ru

Пухляш против «короны»

Колоритный танцор Дмитрий Красилов, приквартированный к группе Little Big, которая должна была представить Россию на «Евровидении-2020», стал не только героем мемов, но и символом позитива и добра. Именно поэтому, пока Красилов «на хайпе» дизайнеры Little Big поместили его изображение (в том виде, в котором он танцевал в клипе) на черную тканевую маску UNO, которая, как подчеркивается на официальном сайте магазина музыкантов, НЕ является продукцией медицинского назначения. Однако очевидно, что намек именно на защиту от инфекции. Маска размером 18х12 см обойдется фанатам группы в 1 тысячу рублей.

Классическая однотонная футболка — на ней или принты в виде отпечатков губ после поцелуя, или надписиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девочка-скандал

Фирменные хлопковые футболки по 3 тысячи рублей продает по-прежнему ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова. Тут все попроще. Классическая однотонная футболка — на ней или принты в виде отпечатков губ после поцелуя, или надписи — «Девочка-скандал», «Королева создает тренды», «Game Over». Иногда золотые цитаты из хитов Ольги: «Все тело в огне, твои губы на мне».

Ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко проводит время в декрете с пользой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пятничные толстовки от Тодоренко

Ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко проводит время в декрете с пользой. Распродажа коллекции ее вещей, созданных на базе бренда Generation TR, продолжается. Там есть все и, в отличие от прайса Павла Воли, по вменяемой цене: платье из вискозы за 1,5 тысячи рублей, костюм за 1800 рублей, джинсы за 2100 рублей, толстовка «Пятница с Региной» за 3600 рублей и так далее. Есть даже рюкзаки со скидкой в 20%. Выпуск фирменных масок Регина пока не наладила, но наверняка дизайнеры уже озадачены чем-то подобным.

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия, выпускающая вещи под маркой KETIone, тоже сориентировалась довольно быстро и начала продавать немедицинские дизайнерские маски. Фото: ketione.com

Камуфляж от Топурии

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия, выпускающая вещи под маркой KETIone, тоже сориентировалась довольно быстро и начала продавать немедицинские дизайнерские маски, невероятно актуальные в карантин. Обычная черная, красная или камуфляжная маска обойдется поклонникам певицы в полторы тысячи рублей. Да, Кети выпускает одежду не для бедных: пояс для платья — 15 тысяч рублей, нюдовый костюм — 9 тысяч рублей, брюки

КСТАТИ

«Пью успокоительное, так как нечем платить людям зарплату»: как Анна Седокова, Елена Малышева, Тимати спасают свой бизнес

Многие знаменитости вкладывали свои миллионные зарплаты и гонорары в открытие бизнес-проектов. У одних эти предприятия до сих пор не окупились, а другим бизнес приносил приличный доход. Поэтому и спасают свои проекта артисты и телеведущие по-разному: каждый в меру своих финансовых возможностей, связей, опыта. Рассказываем, как звезды борются за свой бизнес и доходы. (подробности)