Конкурс социальных проектов «Инносоциум» объявил о новой номинации «Бережем старших»

Всероссийский конкурс социальных проектов для студентов «Инносоциум» совместно с Советом по развитию социальных инноваций субъектов России при Совете Федерации РФ объявляет дополнительную номинацию «Бережем старших».

Номинация направлена на поддержку граждан старшего поколения и реализацию проектов для сохранения и повышения их качества жизни в условиях чрезвычайной ситуации.

«В условиях новых вызовов люди старшего поколения нуждаются в особой поддержке. Молодые люди, активно участвуя в волонтерском движении, помогают пожилым гражданам, окружают их вниманием и заботой. Номинация, учрежденная при поддержке Совета Федерации, призвана поддержать молодежь в их стремлении реализовывать социально ориентированные проекты, направленные на сохранение здоровья и жизни старших, их интеграции в общество в современных условиях», - подчеркнула заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова.

«Инносоциум» – конкурс, направленный на привлечение внимания молодежи к решению актуальных социально значимых проблем во всех регионах страны, при этом полезные для общества проекты получают реальную финансовую поддержку: призовой фонд в каждой номинации составляет 500 000 рублей. Реализовать проекты помогут кураторы-партнеры в каждой номинации. Кроме того, победители будут приглашены к участию на площадки экономических форумов (ПМЭФ, ВЭФ, Российский инвестиционный форум), оператором которых является Фонд Росконгресс, а также на четвертый Форум социальных инноваций. Конкурс впервые состоялся в 2018 году по инициативе Фонда Инносоциум – Социальной платформы Фонда Росконгресс.

Бороться за победу в 2020 году будут проекты в четырех номинациях: «Бережем старших» (партнер – Совет по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания РФ), «Женское лидерство» (партнер – компания MARS), «Культура: региональные инициативы» (партнер – культурная платформа АРТ-ОКНО, Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт») и «Развитие территорий» (партнер номинации – компания «ЕВРАЗ»). Подать заявку на конкурс могут студенты по всей стране до 30 апреля.

«Мы не должны оставаться в стороне, особенно сейчас, когда участие каждого имеет смысл. Совместно с коллегами из Совета Федерации Федерального Собрания РФ мы приняли решение о необходимости введения дополнительной номинации, которая будет отвечать вызовам времени. Поддержка старшего поколения сейчас как никогда актуальна. Предлагаем студентам дополнительную возможность изменить этот мир к лучшему и проявить себя», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Конкурс призван поддержать и выявить наиболее успешные социально ориентированные проекты, нацеленные в том числе на значительное повышение качества жизни граждан старшего поколения.

Получить более подробную информацию, а также оставить заявку на участие можно на официальном сайте конкурса по адресу: innosocium.ru.

Официальная страница Фонда Инносоциум - социальной платформы Фонда Росконгресс: innosocium.org.