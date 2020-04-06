2020-04-06T17:51:43+03:00
Экономика

Конкурс социальных проектов «Инносоциум» объявил о новой номинации «Бережем старших»

Призовой фонд в каждой номинации - 500 000 рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Всероссийский конкурс социальных проектов для студентов «Инносоциум» совместно с Советом по развитию социальных инноваций субъектов России при Совете Федерации РФ объявляет дополнительную номинацию «Бережем старших».

Номинация направлена на поддержку граждан старшего поколения и реализацию проектов для сохранения и повышения их качества жизни в условиях чрезвычайной ситуации.

«В условиях новых вызовов люди старшего поколения нуждаются в особой поддержке. Молодые люди, активно участвуя в волонтерском движении, помогают пожилым гражданам, окружают их вниманием и заботой. Номинация, учрежденная при поддержке Совета Федерации, призвана поддержать молодежь в их стремлении реализовывать социально ориентированные проекты, направленные на сохранение здоровья и жизни старших, их интеграции в общество в современных условиях», - подчеркнула заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова.

«Инносоциум» – конкурс, направленный на привлечение внимания молодежи к решению актуальных социально значимых проблем во всех регионах страны, при этом полезные для общества проекты получают реальную финансовую поддержку: призовой фонд в каждой номинации составляет 500 000 рублей. Реализовать проекты помогут кураторы-партнеры в каждой номинации. Кроме того, победители будут приглашены к участию на площадки экономических форумов (ПМЭФ, ВЭФ, Российский инвестиционный форум), оператором которых является Фонд Росконгресс, а также на четвертый Форум социальных инноваций. Конкурс впервые состоялся в 2018 году по инициативе Фонда Инносоциум – Социальной платформы Фонда Росконгресс.

Бороться за победу в 2020 году будут проекты в четырех номинациях: «Бережем старших» (партнер – Совет по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания РФ), «Женское лидерство» (партнер – компания MARS), «Культура: региональные инициативы» (партнер – культурная платформа АРТ-ОКНО, Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт») и «Развитие территорий» (партнер номинации – компания «ЕВРАЗ»). Подать заявку на конкурс могут студенты по всей стране до 30 апреля.

«Мы не должны оставаться в стороне, особенно сейчас, когда участие каждого имеет смысл. Совместно с коллегами из Совета Федерации Федерального Собрания РФ мы приняли решение о необходимости введения дополнительной номинации, которая будет отвечать вызовам времени. Поддержка старшего поколения сейчас как никогда актуальна. Предлагаем студентам дополнительную возможность изменить этот мир к лучшему и проявить себя», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Конкурс призван поддержать и выявить наиболее успешные социально ориентированные проекты, нацеленные в том числе на значительное повышение качества жизни граждан старшего поколения.

Получить более подробную информацию, а также оставить заявку на участие можно на официальном сайте конкурса по адресу: innosocium.ru.

Официальная страница Фонда Инносоциум - социальной платформы Фонда Росконгресс: innosocium.org.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Медики ФМБА разработали схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии
Кабмин утвердил меры для устойчивого развития экономики
В случае ЧС больницы могут назначать лекарства не по инструкции для изучения их эффективности
Мишустин: в российских магазинах нет перебоев с продуктами питания
Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ
В российской тюремной системе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Аппараты ИВЛ и тесты на COVID-19 будут ввозиться в Россию беспошлинно
Более 22,6 млн россиян смотрели второе обращение Путина по ситуации с коронавирусом
В Минтруде рассказли о выплатах на детей от трех до семи лет
США намерены объявить террористической организацией «Русское имперское движение»
Глава Минздрава уверен в естественном происхождении коронавируса
Росгидромет: пожар рядом с Чернобыльской АЭС не влияет на качество воздуха в России
Песков рассказал о тестировании Трутнева и Козлова на коронавирус перед встречей с Путиным
В Подмосковье еще 8 человек выздоровели после коронавируса
"Пока только нарастает": Вирусолог рассказал, когда наступит пик коронавируса в России