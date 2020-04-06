"Цифры ориентировочные": эпидемиолог Минздрава - о числе заболевших коронавирусом

По последним данным, в России зафиксировано 6 343 случаев заболевания коронавирусом. Многие люди, правда, сомневаются в этой статистике и говорят о том, что заболевших на самом деле может быть больше.

Цифры прокомментировал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. По его мнению статистика, не полностью отражает цифры заболеваемости при любой инфекционной болезни. И коронавирус - не исключение.

- Как известно, где-то 80% заболевания протекают легко, стерто. И, конечно, не всегда есть возможность лабораторно подтвердить случаи заболевания и отнести к коронавирусной инфекции. Поэтому, конечно, цифры, скажем так, ориентировочные. - сказал в в интервью Радио "КП".

Он также отметил, что тенденцией последних дней является увеличение числа зараженных коронавирусом. Связано это с тем, что в медицинских организациях стали делать больше тестов на выявление болезни.

На вопрос о пике эпидемии Брико сказал, что он придется на конец апреля - начало мая. Примерно с этого времени количество заболевших будет постепенно снижаться.

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