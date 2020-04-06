2020-04-06T19:52:29+03:00
Политика

Геннадий Зюганов: «В России 10 миллионов гастарбайтеров, останавливать стройки - опасно!»

Депутаты от КПРФ пообщались с Михаилом Мишустиным
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Геннадий ЗюгановГеннадий ЗюгановФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В понедельник Михаил Мишустин открыл серию консультаций с думскими фракциями. Совещания проводятся в преддверии отчета премьера о работе правительства, который состоится в Госдуме 15 апреля. Первая консультация состоялась с депутатами от КПРФ. Общение проходило в режиме видеоконференции.

- Меня крайне беспокоит, что у нас почти 10 миллионов гастарбайтеров. И стройки остановились. Стройка и агропромышленный комплекс являются главными локомотивами! Нам нельзя их останавливать. Как говорят крестьяне, хоть помирай, но сей! Надо все сделать, чтобы и стройка, и село активно работали, поддержать, помочь. В противном случае ситуация может резко обостриться! - обратился к Мишустину лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Главный коммунист страны призвал правительство вкладывать накопившиеся денежные резервы в современные технологии, а также материально поддержать граждан.

- Я посмотрел: у нас до 14 тысяч рублей в месяц получают 33 миллиона человек, до 19 тысяч – 53 миллиона, плюс 11 миллионов детей войны – это те, кто требует особой поддержки. И если мы вложим ресурсы (у нас их почти 10 триллионов рублей: 8 триллионов в Фонде национального благосостояния, плюс 2 триллиона профицит бюджета, плюс золотовалютные резервы) в современные технологии производства и поддержим людей, их покупательную способность, поможем выживать в это сложное время, уверен, что ситуация выровняется, - заметил Зюганов.

Он также призвал максимально позаботиться о тех, кто сейчас «на передовой» борется с коронавирусом.

- В число тех, кого поощряют, не попали те, кто продает лекарства в аптеках, и те, кто разносит материалы по больным. Мне думается, необоснованно. Они должны попасть в категорию лиц, которым требуется особая поддержка, - сказал Зюганов.

Выслушав предложения коммунистов, Мишустин заметил, что встречи с депутатами для него очень важны.

- Они помогают лучше координировать совместные действия для поддержки миллионов граждан. Слаженная работа критически необходима. Предстоит максимально аккуратно и с минимальными потерями пройти этот непростой и ответственный период, прежде всего - защитить людей и экономику от негативных последствий, - сказал премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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