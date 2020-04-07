«Гостье из будущего» - 35: Алису пытались воскресить. Без шансов...

«Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко!» - этот рефрен как никогда уместен сегодня. Именно поэтому повесть Кира Булычева «Сто лет тому вперед» не утрачивает актуальности. Именно поэтому киноделы не раз пытались создать ремейк «Гостьи из будущего», снятой в 1984 году Павлом Арсеновым по той самой повести. Но ни у кого до сих пор не получилось сделать современную адаптацию. Хотя попытки были и продолжаются.

Первый блин

В 2008 году впервые возникла идея сделать ремейк. Снять его должен был Олег Рясков («Слуга государев»).

- Алиса и ее папа, профессор Селезнев, в недалеком будущем принимают участие в некоем очень важном эксперименте, - раскрывал Рясков. - Но их похищает группа авантюристов. С этого начинаются приключения Алисы - как на Земле, так и на других планетах.

Режиссер подчеркивал, что это должен был быть не «ремейк в прямом смысле слова, а самостоятельное произведение». В бюджет заложили $10 миллионов.

На главные роли предварительно утвердили звезду «Папиных дочек» Дарью Мельникову (Алиса), Александра Скворцова (профессор Селезнев). Исполнительница роли канонической Алисы Наталья Гусева признавалась, что слышала об этом проекте. И Дашу Мельникову знает.

- Алис Селезневых может быть много всяких - больше Алис, хороших и разных, - комментировала затею Наталья. - Тем более что я считаю, что мой образ не самый булычевский, потому что изначально, по книгам, она озорная и веселая девочка.

Но экранизации так и не случилось - идея затухла.

От «Притяжения» к «Гостье»

В начале этого года специалисты по блокбастерам из команды Федора Бондарчука, снявшие «Вторжение» и «Притяжение», решили взяться за возвращение «Гостьи из будущего».

- К ремейкам мы относимся очень настороженно, - подчеркнул продюсер Михаил Врубель, занявшийся адаптацией. - Потому что гениальное и сохраненное до сих пор в сознании очень большого количества зрителей невозможно сделать лучше. Задумка была в том, чтобы насытить наивное, по мнению продюсера, кино спецэффектами современного класса.

- А ведь картина, на минуту, вышла примерно в одно время со «Звездными войнами», - напомнил Врубель. - Сейчас технологии есть, и это может стать удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю.

Подробностей сценария и кастинга до сих пор нет, однако в сети бродят фотожабы с Александром Петровым, голова которого «приклеена» к туловищу Коли Герасимова (Алексей Фомкин) из «Гостьи...». Кроме того, прозвучали и первые отзывы по поводу идеи реанимировать советский мини-сериал.

- Мне всегда кажется, что эти все ремейки не совсем получаются, - подчеркнула Валентина Талызина, сыгравшая в старом фильме старшую медсестру Марью Павловну. - «Гостья из будущего» отражала свое время, свои мысли, свое только пробуждающееся какое-то осознание. А это что? Сделайте свое. Почему своего не хватает? Почему хватаются за фильм, который шел с успехом? Мне кажется, что это скудость мысли сегодняшняя.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, исполнивший роль робота Вертера, признался, что не против ремейка.

- Это очень качественная драматургия (повесть Кира Булычева «Сто лет тому вперед»), - уверен Герасимов. - Поэтому желание команды Федора Бондарчука вполне объяснимо. Другой вопрос, как это будет выглядеть. Конечно, технологические возможности сегодня весьма обширные. Но опыт ремейков других советских фильмов не такой уж удачный. Я не видел сценария и не знаю, что вложили в проект авторы.

Почему режиссеры обращаются к советской классике? Это вопрос к сценаристам - видимо, они не создают свежего материала, по которому стоит снимать кино…

Коля Герасимов и Вертер. Фото: Кадр из фильма.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СЛАВЫ

Судьба главных героев

Вертер (Евгений Герасимов)

Евгений Герасимов снимался в «Гостье из будущего» уже известным актером. Он к тому времени отыграл в детективах «Петровка, 38» и «Огарева, 6», «Возвращении резидента» и других картинах. После роли робота Вертера Герасимов продолжил работу в кино и появляется в некоторых фильмах до сих пор. Хотя с 2001 года он депутат Мосгордумы и председатель комиссии по культуре. Занят в нескольких спектаклях «Ленкома». Народный артист России. У него двое взрослых детей - сын Владимир (36 лет), актер, и дочь Ольга (43 года), она занимается бизнесом.

Коля Герасимов (Алексей Фомкин)

После «Гостьи» Леша Фомкин снимался в «Ералаше», паре малоизвестных фильмов, а потом предложения поступать перестали. Школу парень бросил, окончил со справкой. Пошел работать грузчиком, а потом служить в армии. После возвращения со службы про актера забыли. Он уехал на малую родину, в деревню Безводное Владимирской области, где проводил лето, будучи маленьким. Заселился в пустой дом, стал мельником. Потом познакомился с девушкой Леной, женился, переехал к ней во Владимир. Начал писать стихи, интересовался эзотерикой. 23 февраля 1996 года он праздновал День защитника Отечества у друзей. Ночью, когда все спали, квартира внезапно загорелась. Удалось спастись всем, кроме Алексея. Он задохнулся в дыму. Ему было 27 лет.

Алиса Селезнева (Наталья Гусева)

После выхода «Гостьи из будущего» Наталья превратилась в звезду всесоюзного масштаба. Но по кинодорожке не пошла, стала биохимиком. «Разрабатываю тест-систему для диагностики инфекционных заболеваний», - рассказывала Наталья. Первый раз актриса вышла замуж в 1993 году за Дениса Мурашкевича, которому родила дочь Алесю (девушке сейчас 23 года). Второй муж Натальи - арт-директор Русфонда Сергей Амбиндер, ему она родила дочь Софию в феврале 2013-го.