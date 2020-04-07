Анекдоты: «Спасибо тем, кто придумал теорию шести рукопожатий! Ваш коронавирус»
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«Юридически подкованный пенсионер замучит любую организацию письменно или по телефону за небольшое вознаграждение».
* * *
На собеседовании.
- Забудьте все, чему вас учили в институте, вам это не пригодится!
- Но я не учился в институте.
- Тогда вы нам не подходите, нам нужны люди только с высшим образованием!..
* * *
Шутка из интернета.
* * *
Врач:
- Так неприятно?
Я:
- Да.
- А так?
- Очень неприятно.
- А вот так?
- Может, перестанете уже показывать мне фотографии моих успешных одноклассников?
* * *
В наше время тоже были социальные сети. Пишешь на стене подъезда имя, а через день вот тебе рядом и статусы, и комментарии…
* * *
В магазинах Америки появился игровой набор для детей «Теперь ты полицейский», в комплект входят: пистолет, наручники и труп напарника, за которого надо мстить.
* * *
- Вас можно пригласить на танец?
- Четверо детей...
- А, ну отдыхайте, отдыхайте…
* * *
Узнав стоимость билетов в Якутск из Питера, с уверенностью могу сказать, что в Европу летают бедные. Богатые люди летают в Якутск.
ИСТОЧНИК KP.RU