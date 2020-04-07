Анекдоты: «Спасибо тем, кто придумал теорию шести рукопожатий! Ваш коронавирус»

Объявление:

«Юридически подкованный пенсионер замучит любую организацию письменно или по телефону за небольшое вознаграждение».

* * *

На собеседовании.

- Забудьте все, чему вас учили в институте, вам это не пригодится!

- Но я не учился в институте.

- Тогда вы нам не подходите, нам нужны люди только с высшим образованием!..

* * *

Шутка из интернета.

* * *

Врач:

- Так неприятно?

Я:

- Да.

- А так?

- Очень неприятно.

- А вот так?

- Может, перестанете уже показывать мне фотографии моих успешных одноклассников?

* * *

В наше время тоже были социальные сети. Пишешь на стене подъезда имя, а через день вот тебе рядом и статусы, и комментарии…

* * *

В магазинах Америки появился игровой набор для детей «Теперь ты полицейский», в комплект входят: пистолет, наручники и труп напарника, за которого надо мстить.

* * *

- Вас можно пригласить на танец?

- Четверо детей...

- А, ну отдыхайте, отдыхайте…

* * *

Узнав стоимость билетов в Якутск из Питера, с уверенностью могу сказать, что в Европу летают бедные. Богатые люди летают в Якутск.