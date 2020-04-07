2020-04-07T08:49:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Армении, последние новости на 7 апреля 2020: Правительство готово рассмотреть послабление ограничений, если положительная динамика продолжится

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Армении на 7 апреля 2020 года
Александр Уриевский
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Правительство Армении арендовало 20 гостиниц для размещения людей на карантинПравительство Армении арендовало 20 гостиниц для размещения людей на карантин
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На утро 7 апреля 2020 года в Армении зафиксировано 833 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число заболевших выросло на только на 11 человек. Это небольшой прирост, учитывая что в предыдущие дни новые положительные тесты подтверждались десятками. Премьер министр Армении Никол Пашинян отметил, что если положительная динамика сохранится, то уже в следующий понедельник правительство рассмотрит варианты послабления действующих ограничений.

Вылечились за минувшие сутки и выписаны из клиник пять человек, Число победивших Covid-19 в Армении достигло 62 человек.

К сожалению, еще один пациент с коронавирусом скончался за минувший день. Мужчина 68 лет страдал двусторонней пневмонией.Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Армении теперь составляет 8 человек. Еще 30 человек находятся в критическом состоянии.

Как сообщили в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Армении на лечении сейчас 763 человека.

Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в минувший понедельник в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о методах борьбы по преодолению эпидемии коронавируса. Они отметили, что в России и Армении ситуация с новым вирусным заболеванием полностью контролируется.

Никол Пашинян, кроме этого, общаясь с пользователями Фейсбука рассказал, что правительство оплачивает около 20 отелей в стране для размещения там людей, которых изолировали на две недели и даже больных коронавирусом. Пашинян отметил, что это одновременно помогает решить вопрос с размещением пациентов и является определенной поддержкой гостиничному бизнесу.

Напомним, из-за распространения коронавируса уже с 16 марта в Армении введен и действует режим чрезвычайного положения. Въезд и выезд из страны предельно ограничены, запрещены все публичные мероприятия, не работает общественный транспорт кроме такси и железнодорожного сообщения. Школьники и студенты не учатся. Введены ограничения на поездки и пешие передвижения граждан. Ограничения установлены до 14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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